Cómo saber si estás en condiciones de correr una maratón

La actividad física, realizada en su justa medida, es beneficiosa para la salud desde múltiples aspectos. Cada vez más personas son conscientes de esto y deciden comenzar a ejercitarse para mejorar su calidad de vida y prevenir enfermedades. En este sentido, eventos como la reciente Media Maratón en la Ciudad de Buenos Aires fomentan la popularización de un deporte tan antiguo como el running.

Sin embargo, cuando suceden hechos como la muerte de Osvaldo Carrizo, el hombre de 55 años que murió al kilómetro 4 del desafío en la maratón de Buenos Aires, quedamos impactados. Es por eso que la médica cardióloga y miembro de la Fundación Cardiológica Argentina, Alejandra Angrisani, detalla los pasos a seguir para saber si estamos en condiciones de entrenar.

“Antes de comenzar una actividad recomendamos hacer un examen precompetitivo que es, ni más ni menos, que lo que se conoce como apto físico”, comienza la especialista. “Con esto se trata de buscar alguna enfermedad cardiovascular que pueda predisponer, por ejemplo, a una muerte súbita”, continúa.



- ¿De qué se trata el apto físico?

- Pues consiste en una serie de pasos. Angrisani aclara que, para los deportistas, hay una línea de corte en los 35 años, dado que los estudios difieren para las personas a uno y otro lado de esa frontera.



El examen precompetitivo

• Un interrogatorio (qué tipo de actividad se realizará, frecuencia, antecedentes familiares, etc.)

• Examen físico completo (auscultación, toma de presión, de los pulsos periféricos, entre otras cosas)

• Un electrocardiograma de reposo

• En menores de 35 años puede complementarse con un ecocardiograma doppler (una ecografía del corazón)

• En mayores de 35 años se solicitan todos los estudios antes mencionados más una ergometría (electrocardiograma de esfuerzo)

“Con estos estudios estamos en condiciones de detectar alguna patología que pueda ser riesgosa al momento de realizar actividad física”, indicó la doctora. Asimismo, precisó que el apto físico debe repetirse una vez al año.

Si bien Angrisani aclara que todas las patologías son infrecuentes, en ese contexto las más comunes son:



- En menores de 35 años: miocardiopatía hipertrófica (engrosamiento de las cavidades del corazón), miocardiopatía ritmogénica (es una anomalía del corazón que consiste en la producción de arritmias malignas), anomalías congénitas de las arterias coronarias



- En mayores de 35: arteriosclerosis coronaria

“Uno de los problemas que tenemos es que el paciente muchas veces cree que el apto físico es un trámite, una firma rápida, y se molestan porque no puede hacerse en el momento”, advirtió la cardióloga. Pero esto “pone en riesgo al deportista y nuestro objetivo es protegerlo”, aseguró.

“Es importante aclarar también que con esto no buscamos que la persona no realice ejercicio sino todo lo contrario, pero queremos que lo haga de forma responsable, por eso solicitamos estos estudios”, concluyó.

