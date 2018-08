Crimen en supermercado: el detenido cambió de abogado

Miguel Angel Falcione, único detenido por el crimen de Mario Bardessono ocurrido en la noche del 16 de julio en el estacionamiento de un supermercado del barrio Cambá Cuá, decidió cambiar de abogado. El letrado Hermindo González ya no lo asesora más.

Fue reemplazado por el docto Nelson Pessoa y el ex jefe de la Policía de Corrientes, Juan Alfredo Ojeda.

Cabe recordar que Bardessono decidió ir a hacer unas compras al supermercado ubicado por calle Tucumán entre Belgrano y Bolívar, luego de regresar de pasar un fin de semana con la ex esposa de Falcione en el Paraguay.

Al salir con las bolsas en mano y cuando pretendía guardar todo en su automóvil, fue atacado por detrás. Con un cuchillo le provocaron un profundo corte en el cuello y murió desangrado.

La investigación determinó que el homicida es Falcione, quien horas después se presentó en la Comisaría Primera y quedó detenido. En su casa hallaron un cuchillo que sería el arma empleada en el asesinato.