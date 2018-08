For Ever hizo otro amistoso

A 11 días del debut ante Boca Unidos en el Torneo Federal A, Chaco For Ever jugó ayer un nuevo amistoso. El rival fue Estudiantes, de la Liga Chaqueña, y el resultado en el partido principal favoreció 3 a 0 al equipo dirigido por Luis Medero.

El partido se jugó en dos tiempos de 40 minutos cada uno. En la primera mitad, el Negro tuvo problemas para llegar con peligro al arco de enfrente, pero en el complemento hizo diferencias, principalmente con el binomio por izquierda que forman Sacallán y De Souza, y un buen aporte de Ledesma por el otro sector.

El once forevista formó con Gastón Canuto; Humberto Vega, Marcos Cabrera, Nicolás Saiz y Julio Sacallán; Agustín Briones y Milton Zárate; Leandro Ledesma, Matías Pato y Walter De Souza; Marco Prieto.

Cabe indicar que en el Negro no pudieron estar presentes Damián Jara y Matías Camisay, quienes están lesionados.