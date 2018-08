Zielinski: “No somos menos que nadie”

Atlético Tucumán sigue haciendo historia en esta Copa Libertadores. Perdió por la mínima pero logró pasar de fase por el resultado global de 2 a 1 frente a Atlético Nacional de Colombia el martes. De esta manera, pasó a los cuartos de final y logra hasta ahora la mejor clasificación de su historia.

Al terminar el encuentro, quien habló fue Ricardo Zielinski, técnico del Decano, quien afirmó: “No somos ni más ni menos que nadie. Hemos sido inteligentes”.

“Esto es importante para el fútbol tucumano, para la gente que siempre nos apoya y para la institución. No es una cosa de todos los días que un equipo humilde como Atlético esté entre los ocho mejores de Sudamérica. Es un premio para los jugadores, que tienen lo que hay que tener en estas instancias. Es merecido”, destacó el Ruso. Y agregó: “Estos jugadores tienen lo que hay que tener en estas instancias”.

El conjunto tucumano deberá verse las caras ahora con el duro Gremio de Brasil. Sobre cómo está el equipo y todo lo que se viene, Zielinski dijo: “Tuvimos muchos inconvenientes, jugadores lesionados. Se nos fueron 17 y pudimos incorporar cinco nada más. No tenemos mucho recambio, nos armamos como pudimos y manejamos bien el segundo tiempo ante un gran rival, de jerarquía y candidato a ganar esta Copa. Ahora nos toca Gremio, que es el último campeón, pero sabemos que no somos menos que nadie. Será otro partido histórico”.