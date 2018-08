Bonadio volvió a citar a indagatoria a Cristina Kirchner por causa de los cuadernos

n El juez federal Claudio Bonadio volvió a citar a indagatoria a la ex presidenta Cristina Kirchner, en el marco de la causa de los cuadernos de las coimas K. Cristina Kirchner deberá presentarse nuevamente en los tribunales federales de Comodoro Py el lunes 3 de septiembre. Bonadio también citó a indagatoria al ex ministro de Planificación Julio De Vido y a los ex dirigentes de La Cámpora Eduardo “Wado” De Pedro, José Ottavis y Andrés “Cuervo” Larroque. También al empresario Sergio Szpolski.

En la resolución, Bonadio sostiene que “distintos empresarios han manifestado expresamente que el sistema de recaudación ilegal de retornos impulsada por funcionarios del Ministerio de Planificación Federal, comenzó entre el año 2003 y 2004, que esas mismas circunstancias temporales fueron confirmadas en indagatorias también tomadas en este Tribunal”. Agregó que “las circunstancias temporales de la investigación se deben extender en el tiempo desde el año 2003 hasta el 9 de diciembre de 2015”.

También fueron citados a indagatoria: Roberto Baratta, Gerardo Luís Ferreyra, Nelson Javier Lazarte, Néstor Otero, José Francisco López, Walter Rodolfo Fagyas, Rafael Enrique Llorens, German Ariel Nivello, José María Olazagasti, Julio Miguel de Vido, José María Ottavis Arias, Eduardo de Pedro, Andrés Larroque y Sergio Szpolski.

Según el juez, “se encuentran reunidos elementos suficientes para ampliar la declaración indagatoria”.

Cristina Kirchner ya declaró el 13 de agosto ante Bonadio por la causa en la que se investiga un presunto circuito de corrupción entre funcionarios y empresarios.