Valdés expresó su preocupación sobre la construcción del segundo puente

Una de las consultas de los trabajadores de prensa rondó en cuanto a la situación económica del país. "A nadie le gusta que suba el dólar, nosotros no controlamos la macroeconomía pero por supuesto que nos preocupa a todos", remarcó.

Sobre la construcción del segundo puente con la provincia del Chaco expresó sus dudas, "hay que ver si los inversores privados siguen interesados en aporta". Tras la prórroga de la licitación, dijo que hay que ver cómo marcha la situación económica: "el dólar está muy cambiante y cuanto más sube quien invierte en dólares lo que gana es lo que devalúa la mano de obra".

No obstante agregó que "dicen que está todo encaminado", manifestó.

Otro aspecto en que Valdés expresó su preocupación es en las tardanzas de distintas obras nacionales que se vienen llevando adelante en la provincia. “Hay demoras en Nacion en la entrega de viviendas en Santa Catalina, no sé cuál es la traba pero tienen que apurarse”.

En ese marco también comentó que los trabajos en el puente sobre el arroyo Guazú van "a un ritmo que no es tan satisfactorio", al igual que el que está sobre el Iribú Cuá que "está saliendo", comentó el mandatario.

Proyectos al Senado

Expresándose sobre la creación de viviendas sociales e instituciones de contralor para servicios públicos, adelantó: “Estamos preparando un fondo fiduciario para las viviendas que enviaremos al Senado provincial para que lo evalúen hagan aportes para enriquecerlo, de ser conveniente”. Mencionó también que se enviará un proyecto referido a organismos de control, ya que “siempre tenemos inconvenientes al momento de subir tarifas, debemos tener organismos que realmente puedan tener su contraparte, como un ente regulador”.

Visita de Etchevehere

En referencia a la visita del titular de Agroindustria de la Nación, Miguel Etchevehere, en el día de ayer, en la localidad de Ita Ibaté, el Gobernador destacó la misma, “ya que se trata de un lugar insólito para un ministro de la Nación, porque nosotros vimos el dinamismo que tiene el mismo”. “Estuvimos con Etchevehere en el paraje Arerunguá, ésto es el nuevo camino que estamos construyendo, con un enripiado que es un trabajo enorme, sobre la Ruta provincial N° 13, entre Caa Catí e Ita Ibaté; pudimos hacerlo en una escuela donde supervisamos los trabajos que se están realizando, y entregó una máquina de última generación que va a servir para hacer pozos de agua que tiene capacidad de perforación de piedra”, detalló sobre la jornada.

Aniversario en Santa Rosa

Continuando, el titular del Ejecutivo recordó también en el día de ayer su visita a la localidad de Santa Rosa en el marco de su aniversario, oportunidad en la que visitó el Parque Industrial, destacando “una firma española que se ha comenzado a instalar con una inversión de 70 millones de dólares, lo que va a permitir rediseñar lo que es el complejo”.

Empresa de Telecomunicaciones

Respecto al proyecto de la instalación de la empresa SAPEM, que obtuvo media sanción en Diputados, Valdés adelantó que “hoy me reuniré con los legisladores Eduardo Vischi y Sergio Flinta para seguir avanzando en las normas que necesita la provincia en este aspecto; esperemos contar con la ley lo antes posible, y la semana que viene vendrá el ministro de Modernización Andrés Ibarra en este marco para que firmemos convenios con Arsat, lo que tiene que ver con la posibilidad de que nosotros podamos canalizar con la Nación todo lo que es inversión en materia de tecnología”.

Infraestructura para Goya y viviendas en Capital

Haciendo referencia al encuentro sostenido este miércoles con el intendente goyano Ignacio Osella, el Mandatario dio cuenta que “pudimos comprender la magnitud de lo que necesita Goya y ver en carpeta los grandes proyectos para la segunda ciudad; vamos a seguir haciéndolo con los municipios de manera bilateral y entender aún más la problemática de cada una de las ciudades para ver cómo apuntamos las obras que necesitan”.

Recordando la entrega de 200 nuevos hogares para la semana venidera en el barrio Ponce de Capital, manifestó su conformidad ya que “más familias podrán puedan acceder a su techo, y estamos apurando lo antes posible las viviendas de Santa Catalina, porque hay muchas demora por parte de la Nación, nos habían prometido que se entregaban en marzo, no sé cuál es la traba, pero los correntinos necesitamos más viviendas, y están ya están listas”, expresó, dejando por sentado otra cuestión más a dialogar en la órbita del Ministerio del Interior.

Tarifa energética

Sobre el incremento del precio de la energía eléctrica Valdés expresó: “nosotros trasladamos el precio que le cobran a la DPEC, no tenemos un control de la tarifa”. Agregó que si no se trasladan los precios la DPEC quebrará ya que no puede afrontar tales aumentos, “sobre todo cuando estamos pagando a CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico) y no somos compensados”.

Predio para el puerto de Ituzaingó

El gobernador comentó que ya tiene media sanción y que espera que el Gobierno Nacional cumpla con la promesa de ceder los predios de la ex FIPLASTO Forestal (de 500 hectáreas), algo que hasta ahora no se efectuó. “O lo paga la Provincia o lo paga Nación, pero necesitamos ese predio para lograr desarrollo”, enfatizó.

Más predios

“Estamos avanzando en varios frentes porque necesitamos desarrollarnos. Compramos el predio para el parque industrial en Paso de los Libres, estamos avanzando en la compra del predio de El Sombrero donde será el nuevo puerto, también en el del futuro parque industrial en Bella Vista, avanzamos con el puerto de Lavalle y solucionamos unas trabas con el de Itá Ibaté. Estamos encaminados en lograr desarrollo, infraestructura y energía eléctrica.

Visita al interior

Valdés informó que el fin de semana estará en Goya para inauguraciones y visita a obras. “Queremos llevar energía eléctrica a toda la zona rural, costará entre 50 y 100 millones de pesos. En lo que va del año 120 familias del campo ya cuentan con luz y para nosotros es fundamental porque genera igualdad y confort en la zona, evitando una forzada migración a la ciudad”.

“Nos comprometemos a llevar energía eléctrica a toda la zona rural. Una obra que tiene casi 10 años de mora, sale de Colonia Carolina y pasa por Goya hasta San Isidro, la misma vale entre 50 y 100 millones de pesos, y veremos cómo resolver la cuestión jurídica”, sostuvo Valdés. Y agregó que “120 nuevas familias en la zona rural de Goya tienen luz y para nosotros es fundamental en materia de igualdad, y esto ayuda al crecimiento del campo y a que no haya migración a la ciudad”.

Refacciones en las rutas

Sobre la reunión que el jefe de Ejecutivo que mantuvo con a la directora de Vialidad Nacional por la visita expresó su agradecimiento diciendo que en dicho encuentro “dialogaron sobre el proyecto de obras de caminos que no serán detenidas, como las Rutas 129, 118, 94, 123, 119, 24, y la refacción de la 71”