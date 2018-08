“Liberar todo el territorio” el objetivo sirio de batalla

El régimen de Siria está resuelto a “liberar todo el territorio” a pesar del riesgo de una “agresión” occidental, aseguró el jueves el canciller de ese país.

“Que haya o no una agresión, eso no influenciará nuestra determinación de liberar todo el territorio sirio”, declaró el canciller Walid Mouallem en rueda de prensa con su homólogo ruso Serguei Lavrov.

El inminente asalto del régimen en la provincia de Idlib, uno de los últimos reductos rebeldes, ha generado preocupación entre la comunidad internacional.

Desde hace días, el régimen de Bashar al Asad reúne refuerzos en los límites de esa región en el noroeste de Siria, en la frontera con Turquía, antes de una posible ofensiva que podría ser la última batalla de envergadura en la guerra que asola Siria desde el 2011 y que ya dejó más de 350.000 muertos y millones de desplazados y refugiados.

La suerte de Idlib, controlada por los yihadistas de Hayat Tahrir al Sham (HTS), preocupa a Ankara, que intenta evitar una ofensiva del régimen.

“Las negociaciones entre Turquía y HTS continúan”, destacó Rami Abdel Rahman, director del Observatorio Sirio de Derechos Humanos (Osdh), precisando que el lanzamiento de la operación militar depende por tanto “del fracaso o el éxito de las conversaciones con HTS”.

Por su parte, Rusia, que apoya militarmente a Al Asad desde el 2015, reclama una disolución de HTS.

“Es la condición planteada por Moscú para evitar una gran ofensiva” en Idlib, explicó Abdel Rahman.

HTS rechazó recientemente la posibilidad de una disolución, según declaraciones difundidas por su agencia de propaganda, Ibaa, pero dejó abierta la puerta a una solución negociada. “Intentamos por todos los medios encontrar una solución en el norte de Siria liberado que proteja a los habitantes de una eventual ofensiva del régimen criminal y de sus aliados”, señaló el grupo yihadista. Aunque Turquía da un apoyo directo a varios grupos rebeldes en los territorios del norte sirio, su influencia en los yihadistas del HTS es limitada. “Las relaciones de Turquía con HTS son complicadas”, señala Elizabeth Teoman, analista del Institute for Study of War (ISW), precisando que esta relación se caracteriza por una “animosidad cooperativa”.