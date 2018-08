Cambio de planes para la competencia nacional

La Unión Argentina de Rugby (UAR) decidió para el 2019 modificar la competencia del Nacional de Clubes, que ahora solo tendrá tres categorías. Este cambio y la eliminación del Nacional B dejó al NEA sin la plaza que había logrado Curne por ser campeón del Torneo Interior A de la presente temporada.

Con la reestructuración informada, la región NEA, que incluye a las uniones de Nordeste (Corrientes- Chaco, Formosa y Misiones) tendrá dos lugares en el Interior B y sus representantes saldrán del Regional, pero del próximo año que está previsto su inicio durante el mes de marzo. Por lo tanto el certamen 2018, cuya fecha 11 de disputará mañana y el domingo 2 de septiembre, dejó de tener carácter clasificatorio para los eventos superiores.

“Como tantas otras veces, jugamos por el no menor valor de ser campeón regional pero la clasificación será año por año, es decir, comenzaremos con el Regional y de allí saldrán los clasificados para el Interior, todo en la misma temporada”, confirmó Eliseo Pérez, Gerente de Desarrollo y Competencia de la UAR.

“El Nacional B ya no existe y se jugará solamente el Nacional con 24 equipos, 12 que saldrán del Interior A y 12 de la Unión de Buenos Aires”. Además, “el Interior A tendrá 16 participantes, todos del interior, de acuerdo a las posiciones finales del 2018”, mientras que en el “Interior B habrá dos equipos por región”, comentó el dirigente en contacto con La Red Deportiva.

En el presente año, el NEA tuvo dos representantes en al Interior A, la misma cantidad en la B y en la C. Curne consiguió el ascenso al Nacional B y Taragüy perdió la plaza en el Interior A. Todo esto quedó sin efecto.

Pérez justificó la medida en que “se busca potencializar el Torneo del Interior que incluirá a las 24 uniones existentes, salvo Buenos Aires. De esta manera se van a sumar 40 clubes, para llegar a un total de 168, lo que representaría a casi el 80% de los clubes argentinos”.

Además, señaló: “La competencia en el país tendrá un gradualismo deportivo que va desde el regional a la fase interregional, que es lo que conocemos hoy como el torneo del Interior, y después ya estará el Nacional en una sola divisional”.

Las modificaciones a nivel general también incluirán al Regional NEA que desde el 2019 tendrá tres categorías: A con 8 equipos (6 de la Urne, 1 Misiones y 1 Formosa), B con 7 (3 de Formosa, 2 Nordeste y 2 Misiones) y C con 8 (4 de la Urne, 2 de Misiones y 2 de Formosa). Tanto el Regional A como B debe contar con la categoría Intermedia. En el Regional C se jugará en forma simultánea con una divisional juvenil aún a definir.

Los dos representantes de la zona para el Torneo Interior B saldrán del grupo A.