Ediles, legisladores y vecinos formaron un foro para protestar contra el Plan Costero

La aprobación del Plan Costero impulsado por la Municipalidad capitalina con el apoyo de la Provincia y el Gobierno de la Nación, continúa generando controversia y algunos sectores de la sociedad buscan mayores detalles en cuanto al alcance y el impacto que generará el proyecto que contempla cambios como emprendimientos inmobiliarios en terrenos que actualmente pertenecen al Estado. Ayer un grupo conformado por concejales y diputados provinciales opositores, miembros de asociaciones profesionales locales, vecinos y referentes de distintas organizaciones gremiales se reunieron en Punta Tacuara con el fin de intercambiar posturas e información sobre la propuesta, para conformar un foro que tome medidas ante el Plan Costero y en algunos casos no descartan recurrir a la Justicia para obtener mayores detalles del impacto que generarán las obras ribereñas y si los beneficios que generaría para la ciudad contemplan el desarrollo de otras zonas capitalinas.

El Plan Costero fue aprobado la semana pasada en el Concejo Deliberante capitalino y distintas organizaciones sociales, vecinales y profesionales se manifestaron en contra, debido a las pocas precisiones técnicas y detalles del proyecto que propone la reutilización de distintos terrenos como la zona de Vías Navegables, el edificio de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), la ex usina de energía, entre otros.

En la tarde de ayer referentes de distintas entidades se reunieron para conformar un foro de intercambio de información y posturas sobre el Plan Costero. “Nosotros vamos a judicializar el Plan Costero, porque plantea el desguace de Vías Navegables desconociendo su importancia histórica en una provincia estratégicamente hídrica. Ya agotamos todas las instancias y no obtuvimos detalles ni información”, señaló durante el encuentro uno de los referentes de la Dirección de Vías Navegables.

“Debemos conformar un espacio de diálogo para reunir información, que hasta ahora es inexistente, y resistir ante el uso de los terrenos costeros que incumplen con normativas”, añadieron.

Durante el encuentro también se planteó la necesidad de realizar movidas informativas y culturales, así como también la presentación de proyectos legislativos que reclamen mayores detalles del Plan Costero.

En la reunión participaron referentes de la Dirección de Vías Navegables, de la Asociación de Arquitectos de Corrientes, de distintos gremios, vecinos de la zona costera, los concejales Mirian Sosa, Justo Estoup, Ataliva Laprovitta y Germán Braillard Poccard y el diputado provincial Martín Barrionuevo junto con otros referentes políticos y sociales.

Asimismo, otras organizaciones sociales y vecinales también se manifestaron contra el Plan Costero y se encuentran diagramando movidas informativas e intervenciones culturales.