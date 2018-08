El príncipe Carlos y la muerte de Lady Di

Meses antes de morir en un trágico accidente en París, Lady Di creía que su ex marido, el príncipe Carlos, estaba planeando un accidente en su automóvil que daría como resultado “falla en los frenos” y una “lesión grave en la cabeza”.

El 31 de agosto de 1997, la princesa falleció luego de que su vehículo impactó en el interior del Túnel de l’Alma. Tenía 36 años. Su pareja, Dodi Al-Fayed, y el conductor del automóvil, Henri Paul, también fallecieron. El único que sobrevivió fue el guardaespaldas Trevor Rees-Jones. Aún persisten extrañas teorías que rodean su muerte, 21 años después. El ex mayordomo de Lady Di, Paul Burrell, dijo que la carta manuscrita le fue entregada por la princesa 10 meses antes de su muerte expresando temores por la seguridad.

“Esta fase particular de mi vida es la más peligrosa: mi esposo está planeando ‘un accidente’ en mi automóvil, fallas en los frenos y una lesión grave en la cabeza a fin de dejar el camino libre para que se case con Tiggy (Camilla Parker Bowles)”, dice un extracto de la carta. “Camilla no es más que un señuelo, así que todos estamos siendo utilizados por él en todo el sentido de la palabra”.

Burrell reveló la nota en su libro, “A Royal Duty”, en la que afirmaba que la princesa se la había entregado como una póliza de seguro por si le pasaba algo.

Dicha misiva generó gran controversia por su veracidad.

De acuerdo a The Telegraph, la nota fue mostrada a la amiga de Diana, la brasileña Lucía Flecha da Lima, esposa del por entonces embajador brasileño en Londres, quien dejó en claro que creía que era todo un invento de Burrell. “No lo creo”, afirmó. “Paul Burrell era perfectamente capaz de imitar la letra de la princesa Diana. No creo que temiera por su vida, especialmente por parte del príncipe Carlos, el futuro rey de su país”.