En su día, Santa Rosa recibió a peregrinos de varias localidades y provincias vecinas

Se conmemoró ayer la fiesta de Santa Rosa, por lo que en la localidad que lleva su nombre y en Gobernador Martínez la celebraron con diferentes actividades religiosas y culturales.

En la primera de estas se observó una importante cantidad de peregrinos que llegaron desde diferentes partes de la provincia, así como de Entre Ríos. Los festejos se iniciaron en la víspera con el tradicional saludo a la imagen de la patrona de América y continuaron a la mañana con el rezo del rosario de la aurora y la misa de autoridades.

A esta celebración eucarística asistieron el intendente Pedro José Maidana, el comisario Héctor Raúl Galarza, el jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, Arnold Servín; autoridades judiciales, los concejales María Alejandra Lator y Hugo Aguirre; el secretario de Gobierno, Juan Carlos Yrigoyen; el director de mantenimiento del Parque Foresto Industrial, Ernesto Avalos, y directivos escolares.

La misa fue concelebrada por los sacerdotes Julio Vallejos, Enrique Alfonzo y Pedro Viana, y contó con la participación de feligreses provenientes de Corrientes, Concepción del Yaguareté Corá, San Luis del Palmar, San Miguel, Ituzaingó, Goya, San Cosme, Bella Vista, San Lorenzo y Entre Ríos.

En su homilía, Vallejos destacó los ejemplos de santidad al servicio de la familia y la comunidad, en la cotidianeidad de la vida, incluso en la función pública, como San Luis Rey. “No hay función, tarea ni vocación incompatible con la santidad, aún en medio de este mundo insidiosamente contrario al Evangelio”, aseveró.

De igual modo, aconsejó no presumir de la santidad, la bondad o la humildad. “La humildad, así como la santidad, no es algo que se declama. Porque el que vale no es el que se recomienda a sí mismo, sino aquel a quien Dios recomienda. ‘Chapear’ no es la manera de presentarnos en la santidad”, exclamó Vallejos.

Al finalizar la celebración eucarística, la comunidad compartió un almuerzo comunitario organizado entre el grupo de trabajo de la capilla, colaboradores y la Municipalidad de Santa Rosa.

Durante la tarde se hizo la procesión con la imagen de Santa Rosa y comunidades aledañas, y luego la misa de clausura.

Al cierre de esta edición estaba prevista la cantata con la actuación de Incipiente Rock, la Escuela Municipal de Danzas, Luisina González y sus Amigos Tarragoseros, Grupo Itatí, Soto Godoy y su Conjunto, Juan Carlos Jensen y su Conjunto, y Vruno y su Banda.