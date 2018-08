Francisco García (h) fue electo como nuevo presidente en Aranduroga

El Aranduroga Rugby Club (ARC) eligió a Francisco Javier García (h) como nuevo presidente de la institución durante la asamblea general ordinaria que se realizó el pasado miércoles, donde además se procedió a modificar el estatuto de la entidad.

Los socios de Aranduroga decidieron, de común acuerdo, proceder a un cambio generacional en la conducción, por eso el ex integrante de los seleccionados nacionales juveniles será el encargado de reemplazar a José Rodolgo Piñeiro durante los próximos dos años.

“Quiero agradecer a mi familia por el apoyo recibido y me comprometo a continuar con el trabajo de mis antecesores para que todos juntos, socios, colaboradores y simpatizantes, sigamos creciendo y convertir a Aranduroga en una institución ejemplar”, señaló el flamante presidente.

Junto con García, en los principales cargos, estarán Luciano Tronconi (vice presidente), Maximiliano Kugler (secretario) y Víctor Hugo Maidana (tesorero).

En tanto que la nueva Comisión directiva se completa con: Juan Demarchi, Patricio Gómez Belcastro, José Odena y Alejandro Páparo (vocales titulares), Lucas Gómez Belcastro, Diego Varela e Ignacio Vara (vocales titulares) y Hugo Marchissio (revisor de cuentas).

Durante la jornada del miércoles, en la sede ubicada camino a Santa Ana, además se aprobaron las Memoria y Balance de los años 2016, presidencia de Gustavo Sicco, y 2017, presidencia de José Rodoldo Piñeiro, además se concretó una Asamblea Extraordinaria para la modificación del estatuto. En la oportunidad expusieron Víctor Maidana como Tesorero y los ex presidentes, Sicco y Piñeiro.