Goya: niños fracturados en siniestros viales

En la jornada de ayer, con diferencia de 15 minutos ocurrieron dos siniestros viales en una zona de Goya, donde dos niños terminaron con fracturas.

El primero sucedió a las 12.30 por calle Entre Ríos casi José María Soto.

El portal Tn Goya reveló que una mujer con su hijo de 10 años circulaban en una moto, cuando imprevistamente fueron atropellados por otra moto que avanzaba a gran velocidad.

El menor terminó con una pierna fracturada. Según revelaron, el chico es nieto de Javier Macías ex director de Tránsito de la Municipalidad de Goya.

El ex funcionario se mostró muy angustiado con la situación y opinó que “estamos en tierra de nadie, en Goya no se hace nada por el tránsito”.

En la misma zona, una nena cuya edad no se dio a conocer la cual miraba este accidente se dirigía a su casa y en la cortada ubicada entre Caá Guazú y 12 de Octubre fue atropellada por un auto provocándole una fractura expuesta.

Trabajó personal policial de la comisaría jurisdiccional, quienes relevaron todos los datos en el escenario de los hechos, los cuales fueron elevados posteriormente a la justicia que delineó las actuaciones.