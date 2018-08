Lautaro Martínez: “Hubiera hecho lo mismo”

La clasificación de River a cuartos de final de la Copa Libertadores con goleada a Racing en el Monumental quedó empañada por las expulsiones de Enzo Pérez y Ricardo Centurión, quienes tuvieron un picante cruce sobre el final del partido.

El que opinó sobre la actitud del volante de River que provocó la reacción de Centurión fue Lautaro Martínez, ex delantero de Racing, hoy en el Inter de Italia. “Si me cargaban así, hubiese reaccionado igual”, dijo en declaraciones a Espn.

“De Centu no voy a decir nada porque hubiese hecho lo mismo. El gesto (a los hinchas de River) es aparte, es algo que le salió en ese momento”, explicó el goleador. Por último, le dejó un mensaje a Enzo Pérez: “Sorprende porque es un jugador que tiene mucha experiencia, aunque luego remarcó su error. Así que esta muy bien que así lo haya hecho”.