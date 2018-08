Layoy apunta a grandes objetivos

El año 2018 llegó con muy buenos resultados para Carlos Daniel Layoy, sin embargo, el atleta oriundo de Paso de los Libres sueña a lo grande con los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 como gran objetivo, previamente competirá en Europa y buscará la marca para estar en el Panamericano de la próxima temporada.

La pasada semana, Layoy (nació el 26 de febrero de 1991) consiguió su máximo logró internacional, ganó el Iberoamericano que se disputó en Trujillo, Perú, en la prueba de salto en alto con un registro de 2.21 metros. “Fue mi quinto Iberoamericano y al principio no dimensioné lo que logré. Uno siempre quiere más, quería un mejor salto, pero con el correr de los días se valora y se disfruta del primer puesto”, sentenció el múltiple campeón argentino (acumula 8 títulos).

También reconoció en declaraciones al programa “Era por abajo” que se emite por Radio Unne que “es muy difícil poder lograr todo en un mismo torneo. Conseguir la marca y subir al podio es complicado. Esto se dio en los Juegos Odesur” que se concretaron en Cochabamba durante el primer semestre. En Bolivia Layoy logró la medalla de bronce, pero con un salto de 2.25 metros que le permitió igualar el récord argentino que también lo tienen Fernando Pastoriza y Eramos Jara.

Sobre la competencia en Perú, relató: “Cuando hice el primer salto en 2 metros sabía que podía ganar el torneo. Estaba seguro de que al menos era una medalla. Después de los 2.15, se pasó a los 2.18 pero yo rehusé esa marca porque no estaba bien físicamente con la pierna de pique. Cuándo salté los 2.21 en el primer intento, y el brasileño tiró la varilla me quedé más tranquilo.Si bien sabía que técnicamente no estaba saltando bien mejoré un poco y sirvió para ganar”.

En Trujillo el segundo lugar fue para el brasileño Talles Federico Souza Silva, un viejo conocido del correntino, con quien la rivalidad solamente quedó a la hora de entrar a la pista. “Hace 11 años competimos entre sí. Es un amigo. El año pasado estuve un mes viviendo en su casa, porque su entrenador me dio una mano enorme con la parte técnica. Me ayudó para que mejore pese a que somos rivales en la pista, eso marca la relación que tenemos”.

Lejos de relajarse después de los buenos resultados, Layoy apuesta bien fuerte para lo que viene. “Dentro de dos semanas tengo el Nacional de Clubes en Buenos Aires. Si estoy bien físicamente voy a seguir saltando en la búsqueda de los 2.27 metros que me permitan clasificar al Panamericano del próximo año”.

Sin embargo, dejó en claro que “si no me siento bien en la parte física (sufre molestias en la rodilla y tobillo), me voy a recuperar para comenzar muy fuerte la pretemporada. El año que viene la idea es poder ir a competir a Europa, en torneos que tengan buen nivel y que me ayuden a seguir creciendo”.

La intención de Layoy es poder estar en España antes del Sudamericano y del Panamericano. Con toda esa experiencia, apostar al máximo objetivo: Tokio 2020. “La gran ilusión es participar de los Juegos Olímpicos, para ello necesito saltar 2.29 metros. Yo me siento bien físicamente y con mucha confianza gracias al trabajo que estoy realizando”.

Layoy hace 12 años está en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard), donde pasó por varias etapas. “Fui ganando experiencia para encarar las pruebas y, si mantengo mi nivel de preparación, estoy seguro de que saldrá el salto que busco”, concluyó.