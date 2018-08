Más de 40 motochorros detenidos y 100 demorados en dos semanas en Capital

La muerte de Roxana Dalpozzolo de 28 años en el barrio San Jerónimo, ocurrida hace dos semanas, al ser embestida por un motochorro activó los operativos policiales en las denominadas zonas calientes de la capital correntina. El arduo trabajo preventivo que lleva adelante la Policía de Corrientes en la ciudad se realiza por directivas del ministro de Seguridad, Juan José López Desimoni, quien había afirmado que en Corrientes no hay inseguridad. Al trabajo también se suman los vecinos, quienes en un acto de justicia propia, enfrentan a los delincuentes. Ayer transeúntes del barrio Cambá Cuá, precisamente en la esquina de las calles Moreno y Entre Ríos. El motochorro reducido había intentado sustraer la cartera a una mujer que se encontraba estacionando su automóvil.

De acuerdo a un informe policial con datos de las últimas dos semanas, se logró detener a un total de 43 personas vinculadas a episodios de arrebatos, en su mayoría efectuados por los denominados “motochorros” y con la rotura de vidrios de vehículos. Algunos de los ladrones fueron detenidos inmediatamente después de cometer el ilícito y otros luego de una serie de investigaciones y allanamientos diligenciados por orden de la Justicia.

Algunos hechos tuvieron relevancia en los medios, como ser el caso de los arrebatadores que colisionaron contra una motocicleta, episodio en el que resultó fallecida una mujer; otros tres fueron aprehendidos cuando intentaban cometer un robo vestidos como falsos policías; y varios que terminaron tras las rejas luego de investigaciones y diferentes allanamientos por hechos denunciados como arrebatos y sustracción de elementos del interior de vehículos con rotura de cristales.

El pasado martes y miércoles, resultaron demorados 95 motociclistas, que no contaban con documentación personal ni del rodado en el que circulaban.

Grupos Especiales de la Policía de Corrientes y del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (Grim) realizaron un amplio operativo en barrios periféricos de la ciudad. Sólo en el Doctor Montaña y La Olla resultaron demoradas 70 personas, por no contar con las documentaciones pertinentes. Para averiguación de antecedentes y por no contar con los papeles que acrediten la propiedad del vehículo en el que circulaban, fueron trasladados a las Comisarías 7ª; 13ª; 14ª y 21ª.

En tanto, que el miércoles desde las 15 aproximadamente y hasta pasadas las 18, se realizó un operativo de similares características en los barrios San Jerónimo, Víctor Colas, Molina Punta, e Industrial, donde resultaron demorados 25 motociclistas. Además, en la jurisdicción de la Comisaría 8ª, efectivos detuvieron a un arrebatador.

Finalmente, durante la noche y la madrugada de este jueves, se produjeron sendas detenciones. El primero fue en el Barrio Popular, en la esquina de Quinquela Martín y Olavarría, donde detuvieron a un joven que tenía pedido de captura y fue alojado en la Comisaría 16ª.

En tanto que ayer a la madrugada, alrededor de las 2.30, efectivos del Grim 4 demoró a un joven de 27 años en calle Canal 13 y Obligado. Con el uso de la tecnología en menos de cinco minutos se pudo constatar que el hombre, identificado como Iván Rodrigo B. tiene antecedentes penales y pedido de captura por robo.

De esta manera, en poco más de dos semanas se logró la detención y aprehensión de 140 personas, de las cuales más de 40 están vinculadas a hechos delictivos y hoy están a disposición de la Justicia.

En este escenario, el trabajo intenso de las fuerzas de seguridad no cesa y con el profesionalismo que se impulsa desde el Ministerio de Seguridad, la Policía de Corrientes pone todo su empeño en minimizar la comisión de hechos delictivos en la ciudad. Además, a modo de colaboración, se pide a la comunidad que circulen con las documentaciones personales y de los vehículos en los que se movilizan a fin de evitar contratiempos.