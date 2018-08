Masivos reclamos en defensa de la educación pública

Una masiva movilización que inició en la mañana, puso ayer en el foco de atención nacional a la ciudad de Buenos Aires como escenario del reclamo universitario en defensa de la educación pública, habida cuenta de los recortes presupuestarios del Gobierno. Mientras tanto, continuará hoy la negociación salarial entre el Poder Ejecutivo y los docentes de las casas de altos estudios.

Aunque la Plaza de Mayo fue el sitio de mayor concentración, en todo el país se repitieron las acciones en defensa de la educación pública, con las tomas de las universidades así como movilizaciones y actos públicos.

La marcha convocada por las estudiantes, docentes y trabajadores no docentes de las 57 casas de estudios de todo el país fue creciendo al calor de la intransigencia del Gobierno en la voz del ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, quien tras cuatro semanas de conflicto continúa negando la reducción presupuestaria para las casas de altos estudios y ofreciendo un 15 por ciento de aumento salarial en la paritaria docente.

El miércoles el ofrecimiento se elevó al 21%, pero con un monto no bonificable.

“Es una marcha contundente. Este Gobierno va a tener dificultades para poder avanzar sobre la educación pública, porque esto va más allá de un tema salarial”, sostuvo el secretario general de Conadu, Carlos de Feo, en diálogo con C5N.

El titular de Conadu sostuvo que “aunque el Gobierno trate de reducir el conflicto a un reclamo salarial, esto se trata de algo superior, que tiene que ver con la baja del presupuesto, y estas miles de personas están demostrando que no están dispuestas a que siga sucediendo”.

Vale señalar, el ministro Finocchiaro también redujo el reclamo a cuestiones partidarias en una de sus explicaciones para camuflar el pedido de la comunidad educativa y aseguró que sólo se trataba de una “alianza kirchnerotroskista”.

“Estamos acá a pesar del clima inclemente. Estamos reclamando porque la situación en la universidad es desastrosa, al igual que en la ciencia”, denunció un docente de la Facultad de Exactas de la UBA empapado, a pesar de estar bajo un paraguas. “El ataque no sorprende, el ataque es a la ciencia y a la universidad, es a la producción de conocimiento”, lamentó el docente integrante del Sindicato de Trabajadores Docentes de La UBA.

La movilización comenzó poco después de las 18 desde el Congreso hacia la Casa Rosada, donde el Gabinete presidencial continuaba asimilando el impacto de la nueva corrida del dólar, mientras que los docentes advertían que esa corrida también impactará en las investigaciones universitarias.

“Lo que está en peligro es la educación pública en todos sus niveles y el Gobierno lo que ha hecho es mentir. Pero el macrismo se ha metido con un símbolo que es la educación pública”, valoró la titular de Ctera, Sonia Aleso. Y los paraguas seguían llenado la Plaza de Mayo, la lluvia mermaba y hasta se veía un arco iris sobre la Pirámide de Mayo.