Por unanimidad, el Concejo de Curuzú prohibió la venta y el uso de pirotecnia

En respuesta a pedidos realizados por entidades y pobladores en general, el Concejo de Curuzú Cuatiá aprobó por unanimidad una ordenanza que prohíbe la comercialización y utilización de pirotecnia. Los fuegos artificiales quedaron exceptuados de la norma que, de no ser vetada por el Ejecutivo, comenzará a regir en un plazo de 10 días.

El autor de la propuesta, el edil Juan Duarte, expresó a El Litoral que resolvió plantear el tema en el recinto para dar respuesta a una serie de pedidos que en los últimos años recepcionó tanto de parte de pobladores en general como así también de entidades protectoras de animales.

“Se escucharon todas las voces”, afirmó el concejal, quien detalló que hubo tres reuniones antes que el proyecto fuera tratado en el recinto durante la sesión que se concretó el miércoles a la noche.

Del primer encuentro participaron sólo los ediles y en el segundo, integrantes de la Policía, los bomberos y Gendarmería. Los representantes de las distintas fuerzas de seguridad se refirieron a los riesgos que representa la manipulación de distintos tipos de pirotecnia.

Y para la tercera reunión fueron convocados los comerciantes, porque la prohibición impactaría precisamente en su actividad. “Ellos nos manifestaron que en diciembre es cuando más venden. Durante ese mes tendrían una reducción de sus ingresos pero entendieron que son válidos los argumentos por los cuales es necesario prohibir la comercialización y venta de pirotecnia”, comentó Duarte. Después agregó que “por eso, con los concejales coincidimos en permitir el uso de fuegos artificiales porque el impacto sonoro de estos es menor y ellos pueden vender ese producto que se usa para distintos eventos”.

Consenso

Así, con el aval de diferentes sectores, todos los integrantes del cuerpo deliberativo resolvieron aprobar la ordenanza que en su artículo primero declara a Curuzú Cuatiá como municipio libre de pirotecnia.

Mientras que en el segundo establece que está prohibida en dicha ciudad “la tenencia, fabricación, comercialización, depósito, circulación, venta al público (mayorista o minorista) y uso particular de todo elemento de pirotecnia de tipo explosivo con efecto audible o sonoro cualquiera fuera su característica y naturaleza, sea éste de venta libre o no, y/o fabricación autorizada”.

En el tercer artículo define a qué se refiere con pirotecnia y en el cuarto señala que la ordenanza también incluye a los “globos aerostáticos o cualquier dispositivo similar que pueda constituir un riesgo potencial de incendio”.

“Exceptúese de la prohibición de la comercialización y venta de fuegos artificiales destinados a festejos especiales y que sean manipulados por personas especializadas y autorizadas en los locales comerciales que cumplan con las exigencias establecidas en esta ordenanza y de los organismos específicos encargados de la comercialización de estos productos”, precisa el artículo quinto de la normativa comunal.

La ordenanza, además, establece los organismos que controlarán el cumplimiento de la misma y el que se encargará de sancionar en el caso de infracciones.