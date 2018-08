Terapias intensivas trabajan a cama caliente y deben hacer derivaciones

El familiar de un paciente que debía estar internado en el Hospital J.R. Vidal comentó a El Litoral que tuvieron que hacer la derivación a un privado por falta de camas en el sector. Al respecto el director del centro de Salud explicó que estos traslados y estadía en las clínicas están a cargo del Ministerio de Salud Pública, no paga el enfermo, y que las principales causas de la alta demanda son los traslados del interior, crecimiento de la población, aumento de enfermedades y accidentes de tránsito.

En este sentido, desde la cartera sanitaria local comentaron a este medio que conformaron un grupo de trabajo para relevar terapias y que el principal problema es la falta de recursos humanos disponibles.

“Se sigue trabajando a cama caliente, se había ampliado para ayudar a la gente del Hospital Escuela (donde se hacen obras) pero la terapia está colmada. Se pide la derivación a la institución privada con autorización del doctor Alberto Arreguin (encargado de gestión hospitalaria) y de la derivación se hace cargo el Ministerio. Esto no es nuevo, hace muchos años se firmó un convenio con los privados para que den asistencia cuando sea necesario con el público, el paciente no paga”, indicó a El Litoral Sotelo.

A la vez, recordó que la terapia del Vidal se amplió a finales del año pasado, pero que siguen trabajando a cama caliente. En la nueva terapia hay 14 lugares, más dos camas de aislamiento que deben ser usadas por la cantidad de solicitudes.

“Estas dos camas están continuamente siendo ocupadas, tratamos problemas obstétricos ya que, cuando una mujer tiene complicaciones en el embarazo, la recibimos. En este momento tenemos dos o tres pacientes de este tipo”, dijo Sotelo.

Respecto a las causas que llevan a esta situación precisó: “La población de Corrientes capital y de toda la provincia en general aumentó. No se había hecho un diseño en la salud pública adaptada a estas posibilidades de crecimiento. Aún aumentando el número de camas se va a quedar corto, porque la demanda es muy alta”.

“Hay problemáticas que están en aumento como los accidentes de tránsito, derivaciones del interior, heridos con arma blanca y problemas de embarazo”, agregó.

En relación a, s la ampliación de camas en todos los hospitales sería una solución, remarcó que “hay que poner una bolsa de hielo al problema, hay que trabajar en un rediseño con las autoridades públicas en cuanto a hospitales y coberturas”. “No hay número de cuántas derivaciones se realizan porque es muy dinámico, puede desocuparse un lugar por un fallecimiento o porque pasó a sala”, dijo.

“En el hospital tenemos cinco quirófanos a pleno, es una gran cantidad de gente la que se opera y necesitan al menos 12 horas para estabilizarse en la terapia. Hay momentos en que todo está tranquilo y hay camas. Tenemos muy buena comunicación con Gustavo Imbelloni (director de Emergencias) y coordinamos en red las derivaciones del interior. Esto es una cosa muy cambiante, a veces hay lugar y otras veces no”, contó.

Salud Pública

Desde el Ministerio de Salud Pública, comentaron a este diario que hace varios años se está trabajando a cama caliente, pero que desde la cartera sanitaria local conformaron un equipo para relevar la situación de las terapias en la provincia.

“El doctor Ricardo Cardozo, cuando se hizo el relevamiento hace unos años sobre las terapias gestionó el agrandamiento del sector primero del Hospital Llano, luego una mejoría en el Vidal y por ser la más compleja, quedó última la del Escuela donde habrán 20 camas.

El tema del aumento de los accidentes de tránsito perjudica la demanda y ante esto hay una política fuerte desde la Municipalidad y también desde la Provincia. En el interior faltan recursos humanos”, señaló a El Litoral Alfredo Revidatti de gestión hospitalaria de Salud Pública.

En este sentido, Revidatti agregó a este medio que “se conformó un equipo que está haciendo un relevamiento de las terapias”, para encontrar una solución a la amplia demanda.