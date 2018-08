Valdés en queja con Nación por regalías de Yacyretá y puso en duda el segundo puente

El gobernador Gustavo Valdés salió ayer a quejarse públicamente del Gobierno nacional y no descartó acudir a la Justicia por las compensaciones prometidas por Yacyretá. También apuntó a Nación por viviendas sin entregar de Santa Catalina y por obras que siguen en espera. Puso en duda la concreción del segundo puente con Chaco.

“Estamos esperando las compensaciones prometidas por Yacyretá. Es lo que Nación prometió y no obtenemos respuestas”, se quejó. Al ser consultado si evalúa reclamar por la vía judicial, respondió: “Por supuesto”.

Valdés sostuvo que “seguimos esperando que el ministro del interior Frigerio compense los números, que hasta ahora seguimos esperando esta compensación por regalías, Corrientes ya está pagando Camesa, pero no tenemos la recomposición. Esperamos reunirnos con Frigerio”.

En tanto, respecto de las viviendas de Santa Catalina Valdés dijo que “hay trabas, no sabemos cuáles son, pero hay que acelerar porque son para la gente, las viviendas de Santa Catalina ya están listas”.

Sobre la construcción del segundo puente con la provincia del Chaco expresó sus dudas, “hay que ver si los inversores privados siguen interesados en aportar”. Tras la prórroga de la licitación, dijo que hay que ver cómo marcha la situación económica: “El dólar está muy cambiante y cuanto más sube quien invierte en dólares lo que gana es lo que devalúa la mano de obra”.

No obstante, agregó que “dicen que está todo encaminado”, manifestó.

Otro aspecto en que Valdés expresó su preocupación es en las tardanzas de distintas obras nacionales que se vienen llevando adelante en la provincia. “Hay demoras en Nación en la entrega de viviendas en Santa Catalina, no sé cuál es la traba pero tienen que apurarse”.

En ese marco también comentó que los trabajos en el puente sobre el arroyo Guazú van “a un ritmo que no es tan satisfactorio”, al igual que el que está sobre el Iribú Cuá que “está saliendo”, comentó el mandatario.

Proyectos al Senado

Expresándose sobre la creación de viviendas sociales e instituciones de contralor para servicios públicos, adelantó: “Estamos preparando un fondo fiduciario para las viviendas que enviaremos al Senado provincial para que lo evalúen, hagan aportes para enriquecerlo, de ser conveniente”.

Mencionó también que se enviará un proyecto referido a organismos de control, ya que “siempre tenemos inconvenientes al momento de subir tarifas, debemos tener organismos que realmente puedan tener su contraparte, como un ente regulador”.