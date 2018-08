Vamos a Zoomar: un ensamble de charlas inspiradoras, arte y cultura colaborativa

La superficie total del Teatro Oficial Juan de Vera (incluyendo la calle frontal) fue escenario de la tercera edición de “Vamos a Zoomar”, un evento de Techo y Familia Bercomat que articuló múltiples charlas inspiradoras con actividades artísticas/recreativas y la presentación de proyectos colaborativos.

“Vamos a Zoomar fue ideado para hacer zoom en aquellos proyectos que aportan algo a la comunidad y a la vez sumar voluntades para transmitir ideas y experiencias de aquellos que, a diario, hacen un importante aporte a la sociedad. Tenemos la participación de personas con historias muy fuertes, a través de ellas buscamos motivar y dar ideas para que los participantes puedan abrirse a nuevas fronteras”, explicó a El Litoral el gerente regional de Familia Bercomat, Federico Lawler.

La iniciativa comenzó a las 15 con algo novedoso para el Teatro Vera: a la par que el Ensamble Musical de la Municipalidad de la ciudad de Corrientes interpretaba una pieza, se realizó un mapeo de proyecciones en 360º que iluminó con un juego de luces tanto el escenario como las plateas. Esto estuvo a cargo del grupo visual Lumínica.

Actualidad

Algunas temáticas de actualidad, como por ejemplo la defensa de la educación pública y la situación social, aunque no fueron tópicos del evento, fueron mencionadas en el inicio de la jornada. De hecho, los locutores que coordinaron el encuentro, Carla Conte y Emilio Karothy, presentaron a los disertantes destacando que “la mayoría fue formada en la universidad pública, que hoy defendemos porque es un derecho fundamental para el crecimiento de nuestra sociedad”, señaló Conte y los aplausos resonaron en el teatro.

Luego subieron al escenario a los directores ejecutivos de las instituciones organizadoras. “¿Qué hace que tanta gente venga hoy en este día de calor, no sólo por el clima sino también por las noticias del día? Nos motiva la curiosidad. Estamos seguros de que la participación colaborativa junto a la curiosidad nos van a hacer construir una sociedad mejor”, expresó Rafael Bercovich, director ejecutivo de Familia Bercomat.

En tanto que el director ejecutivo de Techo, Virgilio Gregorini, señaló: “El país que tenemos no es solo lo que vemos en las noticias. Eso vale destacarlo en estos días incómodos y preocupantes, en los que ante todo tenemos la convicción de que hay una Argentina silenciosa, que es muy positiva y optimista. Es por eso que hemos creado este evento y esperamos que juntos podamos renovar las energías. No olvidando a los que están afuera, sino integrándolos para resolver las situaciones y poder alcanzar a tener el país que soñamos”.

Momentos

“Vamos a Zoomar” aglutinó en una misma jornada variadas actividades que se desplegaron en diferentes momentos. En el primer bloque actuaron algunos oradores con las más diversas temáticas.

Así por ejemplo, el fundador de “Arbol Gordo Editores”, Juan Solá, emocionó al público con un poema dedicado a su padre; mientras que la científica Nadia Chiaramoni despertó las risas con un monólogo sobre las científicas de la historia; “nos reiremos del opresor”, anticipó.

Durante el break, la música estuvo a cargo del compositor Sebastián Ibarra y la cantante lírica Pietrina Catapano. Además, sobre calle San Juan hubo un “show de ping pong” con Daniel Wior, Ana Codina y Juan Ribak; una intervención artística de Gustavo Reinoso y radio en vivo con la conducción de Dani Len.

En el tercer bloque continuaron pasando los oradores, ya que en total once personas presentaron sus experiencias inspiradoras. Mientras tanto, en calle San Juan, en unas carpas se presentaban diversos proyectos de inclusión (ver recuadro).

Debido a que el evento busca premiar y visibilizar a las personas u organizaciones que desinteresadamente obran en beneficio de la comunidad, como no podía ser de otra manera cerró con la entrega de premios a los grandes “zoomadores” (personas e instituciones que inspiran).