Suteco afirma que el 90% de las escuelas correntinas cuentan con problemas edilicios

El Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (SUTECO) quiere expresar, en nombre de los docentes correntinos; el más profundo dolor, la solidaridad y el acompañamiento al reclamo de Justicia por la injusta y evitable muerte de los colegas Sandra Calamano y Rubén Rodríguez que fueron víctimas de la insensibilidad, la desidia y el ajuste en Educación que aplican quienes administran el Estado.



La Junta Ejecutiva de SUTECO quiere reiterar también la advertencia, pronunciada en múltiples documentos presentados al Ministerio de Educación desde antes del inicio del ciclo lectivo; que el 90% de las escuelas de Corrientes tienen problemas edilicios,déficit de infraestructura, carencias de servicios básicos, falta de mobiliarios reseñados en la última Carta Abierta que el gremio le envió al gobernador Gustavo Valdés[https://bit.ly/2Ajggr8].



El gremio ratifica el rechazo a los recortes presupuestarios que el Gobierno Provincial y Nacional están aplicando en Educación, como los previstos en el Decreto Provincial Nº 979/2018, que en el sistema público provincial representan $361 millones menos de inversión en obras, servicios y programas para las escuelas correntinas. Del ajuste previsto por el Ejecutivo Provincial, el 24% del total de los recortes de inversión se concentran en Educación que es el área más afectada.



“Los colegas Sandra Calamano y Rubén Rodríguez fueron víctimas de la desidia y la irresponsabilidad de los gobernantes, también son consecuencias de los recortes que están aplicando en el sistema educativo. La Educación Pública y los docentes estamos de luto y no queremos que esta tragedia, que era evitable, se repita en Corrientes”. Por eso reiteramos nuestra advertencia de que el 90% de las escuelas de Corrientes tienen problemas edilicios, déficit de infraestructura, carencias de servicios básicos”, señaló el secretario general de SUTECO, Fernando Ramírez.



El titular del gremio recordó que, como consecuencia del ajuste; “el Gobierno Nacional no está enviando a Corrientes los fondos comprometidos para arreglar escuelas, ampliar la infraestructura educativa; construir nuevos establecimientos y jardines de infantes. Fue una de las tantas promesas de campaña, como los 3.000 jardines de infantes que no cumplieron”, agregó.



Fernando Ramírez remarcó que “el 90% de las escuelas con déficit edilicios, más los recortes presupuestarios en Educación; ponen en riesgo la seguridad de los alumnos y los docentes de Corrientes. Es imperioso que se revierta esta situación”, advirtió.



También detalló que “las demandas de mejoras edilicias para las escuelas es una demanda que está al mismo nivel de las mejoras salariales y laborales que recogemos durante las asambleas docentes de la que participamos en escuelas de todas las provincias”, agregó el secretario general de SUTECO.