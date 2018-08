Ábila: “No tuve ningún problema con Zárate”

El delantero de Boca Ramón Ábila estuvo en Estudio Fútbol (TyC Sports) y aseguró que no mantuvo ninguna pelea con Mauro Zárate durante el partido de Copa Argentina ante Alvararo de Mar del Plata, disputado el último miércoles.

"Después del partido decían que me había peleado con Zárate y estuvo muy lejos de eso. Nunca le pedí la pelota para definir yo. Al tener tanta movilidad y gambeta, le dije que yo le pivoteaba y él así la terminaba más fácil. Pero había que hablar de algo y hay que buscar algo. Cuando me tapé la boca, le dije eso", aseguró Wanchope.

Y después aseguró: "Si el partido iba 0-0 y yo no había hecho ningún gol ahí sí te puedo decir que lo puteé porque quería hacer una gol. Ahora, ya había hecho un gol y estaba un poco más tranquilo. Ahí sabés que tenés un poco más de margen".

Por su parte, el atacante hizo referencia a la contundencia del equipo ante Alvarado. “Lo bueno de convertir es que uno suma confianza y le da tranquilidad al equipo de que uno está para cumplir esa función. Sabíamos que era un rival que estaba varias categorías debajo nuestro, pero el equipo estuvo a la altura”, celebró el jugador, en diálogo con TyC Sports.

Asimismo, habló de su actual desempeño, producto de su evolución en los entrenamientos.“Me siento mucho mejor, y tiene que ver con todos los elementos que hay para entrenar en el club. Acá tenés que estar al cien por ciento siempre. Te exigen el club y la interna para ganarse el puesto. Tenés que estar participando siempre, ya sea asistiendo o marcando goles. Ser insistente, ser constante en el juego. Uno tiene que estar preparado, y más en un club como este”, advirtió.

Por último, destacó el nivel de la plantilla que tiene Boca para esta temporada. “Tenemos la posibilidad de tener jugadores de esa magnitud y lo tenemos que aprovechar, y obviamente lo disfrutamos”, concluyó Ábila.