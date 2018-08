Baleó a un joven porque no bajaba la música

Un sujeto que sería ex policía atacó a balazos a unos jóvenes, al parecer, porque estaban con la música a alto volumen. Finalmente, uno de ellos terminó hospitalizado con una herida en la pierna.

El atacante, cuya identificación no trascendió, baleó a un vecino en el barrio Laguna Seca con el argumento de que tenía la música a todo volumen. El hecho ocurrió en Cartagena y Pirovano del barrio Laguna Seca, donde un grupo de jóvenes escuchaba música en un maxikiosco.

De acuerdo con el relato de testigos, el ex policía sacó un arma y ejecutó los disparos, hiriendo a uno de los jóvenes en una pierna.

La persona que recibió el impacto tendría 22 años, precisaron las fuentes.

El herido fue trasladado rápidamente al Hospital Escuela, donde recibió asistencia médica de urgencia, y ya se encuentra fuera de peligro.

El agresor quedó en libertad a las pocas horas de ocurrido el hecho.