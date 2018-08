Combustibles: los problemas de stock siguen y ya se producen quiebres durante la tarde

Los inconvenientes en el abastecimiento de combustible continuaron en la jornada de ayer y el juego de la oferta y la demanda, quedó demostrado por las largas filas de los autos en inmediaciones a las estaciones de servicios. Además el desconcierto de los conductores, quedó al descubierto cuando cargaban V-Power a un costo de $39,78, mientras que algunas estaciones ya estaban contando con nafta Súper a $33.

Si bien el río Paraná, de acuerdo a lo informado por Prefectura Corrientes sólo marcó en el hidrómetro los 2,38 metros en creciente, 14 centímetros más que el miércoles, la altura continúa provocando que las barcazas que trasladan el 75% de los combustibles no puedan ingresar a la localidad chaqueña de Puerto Vilelas, y en consecuencia esto genera desabastecimiento en algunas estaciones de servicio como el de Santa Rosa donde promediando las 19, no se brindaba atención y se informaba la faltante. Y en este sentido y en diálogo con uno de los responsables se pudo saber que toda la semana tuvieron inconvenientes y que hoy se quedaron sin stock. Mientras que en relación a la llegada del suministro, se informó que se desconocía la fecha de la llegada del mismo, pero que en los últimos días sólo recibieron el 10% de carga de un camión de 26.000 litros de combustible.

En tanto en la estación de servicio ubicada en 25 de Mayo y Mendoza, contaban solamente con nafta Súper, mientras que desconocían la entrada en vigencia del incremento en cuanto al costo de los combustibles. En esta boca de expendio los autos hacían filas a fin de surtirse de combustible.

Y si bien en el surtidor ubicado sobre Poncho Verde y la avenida Gobernador Ruiz no brindaron información sobre el stock y precios, vale señalar que en la jornada del miércoles tuvieron problemas y por horas cerró sus puertas, pero ayer por la tarde, durante la visita, se pudo observar la presencia de un camión cisterna que estaba descargando combustible, mientras dos efectivos de seguridad organizaban las fila de vehículos que aguardaba por el insumo.

Otra de las estaciones que tuvo inconvenientes fue la que se encuentra ubicada en Perú e Yrigoyen, pero ayer por la tarde de acuerdo a lo informado sólo no contaban con Formula Diesel, y en tanto se observaba filas de autos que aguardaban cargar combustible.

Y en este contexto, desde la bandera Axión, los playeros informaron que el miércoles por la noche llegó el camión y descargó unos 24.000 litros de nafta Súper por lo que cuentan con stock suficiente. Por último, los conductores que recargaban en la estación del Puente, se mostraban muy molestos dado que sólo contaban con V-Power cuyo precio asciende a $39,78, golpeando duramente en materia económica.

Incremento

Mientras que a nivel nacional anunciaron un aumento del precio del combustible entre el 5% y 8% de las naftas y el gasoil, según trascendió la suba sería aplicada desde hoy por la bandera Shell.

Se debe señalar que hoy el precio de la nafta Súper ronda los $33, la Infinia $38; Diésel 500 $27 y Diésel $34.

Y en este marco de desabastecimiento, y ante medidas adoptadas por algunos servicios públicos en otras provincias, El Litoral consultó al secretario de Transporte de la Comuna, Lisandro Rueda, sobre la frecuencia de las unidades del servicio de Transporte urbano de pasajeros e informó “que no hay información oficial en este sentido y que el servicio será brindado con normalidad, dado que la situación no es tan grave”.

Se debe señalar que en la ciudad de Resistencia, la frecuencia de los colectivos del servicio de transporte público, disminuirá sus recorridos aplicando el sistema del servicio de los fines de semana de lunes a viernes.

Y en este sentido y en el marco de la suba de tarifa que realizarán las firmas que prestan el servicio de remis en nuestra ciudad, y en cuanto al desabastecimiento de combustible informaron que los coches comenzaron a disminuir las recorridas no sólo por el precio de los combustibles, sino también por la presente situación donde no se sabe si se contará o no con el principal insumo del servicio.

Los servicios se están anticipando a que la disminución del caudal del río Paraná continuaría durante todo el mes, por lo que estiman que el panorama de logística y abastecimiento en los surtidores de la región se mantendrá con inconvenientes.

Vale destacar que estos inconvenientes también se están presentando en localidades del interior como Goya, Saladas y San Roque e inclusive en ciudades como Chaco y Formosa que tienen problemas similares.