Con asamblea y paro, se intensifica el conflicto de los docentes universitarios

El Consejo de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional del Nordeste (Codiunne) y la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional del Nordeste (Adiunne) adhirieron al no inicio del segundo cuatrimestre en las universidades, en reclamo de mejoras salariales y mayor presupuesto para la educación superior pública. La medida fue convocada por las federaciones nacionales Conadu y Conadu Histórica.

Según informaron a El Litoral referentes de Codiunne, hasta ayer no hubo novedades de llamado a paritarias nacionales. Hasta el momento, el Gobierno nacional ofreció un aumento anual de 15 por ciento en cuatro cuotas. En mayo inició el pago de manera unilateral, es decir, sin cerrar acuerdo con los representantes gremiales, del 5 por ciento.

A modo de reclamo, los gremios que nuclean a los docentes universitarios de la Unne se sumaron al no inicio del segundo cuatrimestre. Esto implica el no dictado de clases, no desarrollar actividades de investigación ni de extensión. Desde Codiunne, a su vez, señalaron que el 10 de agosto habrá definiciones del Plenario de Secretarios Generales de Conadu respecto de la continuidad del conflicto docente en las universidades.

El lunes, Codiunne y Adiunne realizarán una asamblea en el campus universitario de la Unne en Resistencia, Chaco. Será a las 17, donde darán a conocer la situación del sector.

“La Unne es una universidad con mayoría de integrantes de primera generación. Por eso es importante la universidad pública y defender los salarios de los docentes es defender la universidad pública”, resumieron.