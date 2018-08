En marcha los cuartos de final de la etapa Provincial

Entre esta tarde y mañana se jugarán los partidos de ida de las llaves de cuartos de final de la etapa Provincial “Horacio Paniagua” clasificatoria al certamen Regional y Nacional de Selecciones de Ligas Sub 15.

La instancia Provincial es organizada por la Federación Correntina de Fútbol (Fecof) bajo la órbita del Consejo Federal de AFA.

De los duelos entre las selecciones de Goya vs. Saladas, Curuzú Cuatiá vs. Paso de los Libres, Corrientes vs. Bella Vista e Ituzaingó vs. Santo Tomé, saldrán los semifinalistas.

El octavo equipo clasificado, la selección de la Liga Correntina, se metió en los cuartos de final como el mejor perdedor, ya que fue el único equipo que fue eliminado por penales durante los octavos de final, y por esta razón se sumó a los siete ganadores de llaves.

La grilla de partidos de ida de cuartos de final contempla para hoy los enfrentamientos entre Curuzú Cuatiá y Paso de los Libres, y el duelo entre Goya y Saladas.

En tanto que mañana se verán las caras Corrientes vs. Bella Vista, e Ituzaingó vs. Santo Tomé.

Programación

Las llaves de ida por los cuartos de final son las siguientes:

Hoy

Estadio “Pocholo” Mendiburo (Curuzú Cuatiá)

15.00 Selección Liga Curuzucuateña vs. Selección Liga Libreña.

Terna: Sauce.

Estadio “Cacique” Oviedo (Goya)

15.30 Selección Liga Goyana vs. Selección Liga Saladeña.

Terna: Bella Vista.

Mañana

Estadio Leoncio Benítez (Corrientes)

11.00 Selección Liga Correntina vs. Selección Liga Bellavistense.

Terna: Goya.

Estadio Club Yacyretá (Ituzaingó)

16.00 Selección Liga Ituzaingueña vs. Selección Liga Santotomeña.

Terna: Gobernador Virasoro.