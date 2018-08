Fuego y muerte caen sobre Hiroshima

Por Francisco Villagrán

El próximo lunes se cumplirán 73 años de la histórica explosión atómica sobre la ciudad japonesa de Hiroshima, que la dejó reducida a escombros, como si el infierno se hubiera desatado sobre la Tierra. Tres días más tarde, el blanco elegido fue otra ciudad densamente poblada, Nagasaki, y aunque hubo menos muertos, la devastación fue total.

El bombardero B-29, un cuatrimotor bautizado Enola Gay, al mando del coronel Paul Tibbets, uno más de los cientos que había utilizado la Fuerza Aérea norteamericana durante la segunda guerra, fue el encargado de transportar la primera bomba atómica de la historia. A pesar de que la tripulación sabía que iba a cumplir una misión muy importante que podría cambiar el curso de la guerra, lejos estaba de imaginar la cantidad de muertos que ocasionarían. El mutismo en el que estaban sumidos los tripulantes, se debía a que estaban conscientes de que en el vientre de su poderosa aeronave, llevaban una bomba muy poderosa, a la que habían denominado “Little Boy” (muchachito, en inglés). Recién al abordar el avión se les había dicho que llevaban una bomba muy poderosa, capaz de torcer el curso de la guerra.

El bombardero fue precedido por otro avión que hacía el reconocimiento meteorológico y que pasó el siguiente parte: Kokura, la ciudad cubierta por nubes, Nagasaki, también cubierta, Yokohama, cubierta e Hiroshima, el cielo casi totalmente despejado. Se decidió, entonces, que Hiroshima fuera el blanco elegido y el coronel Tibbets dio el okey y ordenó a su ingeniero de vuelo dirigirse hacia Hiroshima. La ciudad estaba siendo condenada a sufrir el primer bombardeo atómico en la historia de la humanidad. Sus 300.000 habitantes sintieron y vieron como si la luz de mil soles brillara en el cielo.

El momento fatal

Exactamente a las 8.15 de esa fatídica mañana y volando a 11.000 metros de altura, el avión estaba sobre Hiroshima y el coronel Tibbets (el único del avión que sabía que su carga era una bomba atómica) ordenó al artillero apretar el disparador. La bomba, de poco más de 3 metros de longitud, contenía 62 kg de uranio 235 y empezó a caer sobre la ciudad, contenida por un gran paracaídas. A los 600 metros del suelo y tal como estaba previsto, sus componentes entraron en contacto, produciéndose la fisión nuclear y explotó. Al instante, en un radio de 5 km, todo ser viviente, animal o vegetal, fue pulverizado, tal la violencia de la explosión. Aún hoy se ven en las paredes de algunos edificios que se conservan como monumentos históricos, las figuras plasmatizadas de seres humanos que, como sombras, quedaron impregnadas en las paredes. Era el infierno en la Tierra. Quienes estaban afuera del centro de la explosión sintieron cómo la piel se les desprendía de sus huesos, hecha jirones. Fue lo único que percibieron, pues habían quedado ciegos en el acto, fue un resplandor rojizo y caliente que lo envolvió todo. Los que estaban más lejos cayeron al suelo empujados por una ráfaga de aire caliente y mortal, vomitando sangre y tocándose el rostro. Los que sobrevivieron quedaron con los sentidos extraviados, sin oído, olfato, visión ni orientación. Nadie podía ayudar a nadie. Era el Apocalipsis, algo imposible de ser descripto en su horrorosa magnitud y realidad. Al poco tiempo, la radio de Tokio informó al pueblo japonés lo sucedido en Hiroshima, ante el horror no sólo del país, sino de todo el mundo.

Un saldo mortal

El avión, una vez que dejó caer la bomba, se alejó, empleando toda la potencia de sus cuatro motores, pero al estar a 11.000 metros de altura, fue sacudido violentamente por la onda expansiva ascendente, crujiendo peligrosamente toda su estructura. La pericia del coronel Tibbets salvó la situación, pudiendo volver a su base de la isla de Guam y cuando se enteraron del resultado de su incursión exclamaron: “Dios mío, qué hemos hecho”.

Al día siguiente, todos los diarios del mundo daban a conocer en sus primeras planas la espantosa noticia, haciendo prever que la guerra llegaba a su fin. En Japón reinaban el horror y la confusión, nadie sabía hasta dónde podría llegar el enemigo ni cómo se defenderían de un arma tan formidable. Sin embargo, los japoneses no capitularon, pese a los llamados que les hacían de todo el mundo. La destrucción de Hiroshima alcanzó el 60% de la ciudad. El 9 de agosto fue lanzada la segunda bomba, esta vez sobre Nagasaki, aunque con un menor número de muertos, pero igualmente fue tremendo. “Fat Man” fue el nombre de esta segunda bomba que recién explotó cuando el detonador tocó el suelo, no se usó el mecanismo de relojería como en el primer lanzamiento. El número de muertos fue de unos 40.000 más los que siguieron luego. El presidente Harry Truman amenazó con seguir lanzando bombas si no se rendían. Continuar la guerra se parecía más a un suicidio colectivo que a otra cosa. Pero lo que no sabían era que Estados Unidos no tenía más bombas atómicas en su arsenal, ya que las únicas dos las había usado. Llevaba tiempo acondicionar el uranio para construir las bombas.

Afortunadamente, no hizo falta más, porque en septiembre de ese año, el imperio japonés se rindió incondicionalmente a los Estados Unidos, en una reunión oficial realizada a bordo del acorazado “Missouri” anclado en la bahía de Tokyo, ante las autoridades de todos los países beligerantes. Fue el fin de esta locura humana que fue la Segunda Guerra Mundial, que dejó el luctuoso saldo de más de 60 millones de muertos.