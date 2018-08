La legisladora María Eugenia Mancini disertó en la Cumbre Mundial de Comunicación Política

La diputada María Eugenia Mancini fue invitada a disertar en la XIII Cumbre Mundial de Comunicación Política, que se realizó en Perú hasta ayer, en el panel “Ser Mujer, Ser Política Y No Morir En El Intento”. Mancini agradeció a los organizadores por la invitación a disertar y remarcó que fue una jornada muy gratificante en la que expuso su experiencia como concejal en la localidad de Esquina durante dos períodos y posteriormente como legisladora provincia además de los desafíos que afrontan las mujeres para desempeñarse en el ámbito político.

Hizo hincapié en que “en la política latinoamericana no se ha logrado la paridad de género, ya que del 100 por ciento de los cargos legislativos nacionales sólo el 28 por ciento fue ocupado por mujeres, de 18.000 cargos ejecutivos sólo 2.000 y de 106 gobernaciones sólo 9”.

“La Cámara de Diputados de Corrientes no llega al 30 por ciento en representación de mujeres”, por lo que recalcó la importancia de que “la provincia se adhiera a la ley nacional de Paridad de Género”, proyecto de adhesión que fue presentado por la legisladora y dos pares.

“La diversidad de criterios y miradas diferentes es de gran valor a la hora de debatir las propuestas para mejorar y avanzar en la calidad de vida de la gente”, dijo.

“Actualmente en Corrientes, se logró la banca de la mujer, una red de apoyo en distintos municipios de la provincia y un observatorio para recopilar toda la información, como sistema de monitoreo de normas”, recordó.

Por último, Mancini remarcó “la importancia de la capacitación política para que las mujeres sigan avanzando y esta cumbre es un espacio fundamental ya que congrega políticos, periodistas, funcionarios, legisladores, académicos, profesionales, consultores, empresas, medios de comunicación y estudiantes, otorgado por los máximos exponentes de la Comunicación”.