Municipales pedirán cláusula para garantizar la estabilidad laboral

En el Centro Emisor de Licencias de Corrientes Capital hubo ocho cesanteados, pero también, en otras áreas como Tránsito y Transporte cuya cantidad aún no se ha calculado con detenimiento. Desde la Asociación de Obreros y Empleados Municipales de Corrientes (Aoem) informaron que están realizando un seguimiento de los casos.

Esperan poder solicitar en una mesa paritaria la incorporación de una cláusula que garantice la estabilidad laboral de los trabajadores municipales, dado las cesantías que se realizan en distintas áreas comunales. Allí también se pedirá al Ejecutivo Municipal el llamado a concurso para cargos de conducción.

“Que los cargos de conducción, de carrera, sean por concurso. Que estén los más idóneos y no sean elegidos por política, por la dedocracia”, enfatizó el secretario gremial de Aoem, Walter Gómez. Esto contemplaría a funciones como direcciones y coordinaciones, sin afectar a integrantes de gabinetes, ya que estos son de elección del mandatario comunal.

El jueves se conoció la cesantía de ocho trabajadores del Centro Emisor de Licencias. Según informó a El Litoral Gómez, están analizando la situación. “Estamos viendo la documentación de los trabajadores para tener el respaldo sobre su condición”, indicó, ya que se está “verificando si no son contratos políticos”.

En ese sentido, ayer dos trabajadoras del área que fueron cesanteadas expresaron a Radio Dos que estas se incorporaron al Municipio a través de un convenio entre la Comuna y la Universidad Nacional del Nordeste. Estas cuentan con más de dos años y medio de antigüedad y señalaron que no fueron designadas por acomodo político. Además, obtuvieron un título universitario y realizaron capacitaciones a través de la Agencia Nacional de Seguridad Vial para desempeñarse en el cargo.

Gómez, por su parte, explicó que los pases a contrato se establecen en contexto de paritarias, y que actualmente se gestiona la situación de beneficiarios del Plan Neike Chamigo, que cuentan con más de siete años de antigüedad.

“Nos interesa la estabilidad laboral de los trabajadores porque lamentablemente el ajuste es a través de los trabajadores, que son los más vulnerables. Estamos buscando que en agosto se frenen los despidos. Incorporar una cláusula en paritarias”, indicó.

Por el momento no se presentó una pedido de convocatoria a paritarias por parte del gremio. El acuerdo anterior establecía la necesidad de una apertura este mes, en caso de que la inflación supere los acordado en marzo pasado. Con una proyección anual cercana al 30 por ciento, desde el sindicato esperan un incremento mínimo por encima del 15 por ciento, para paliar la diferencia.

Por otra parte, desde el gremio informaron que lograron frenar el traslado de una directora de un CDI que integra la comisión directiva. “La ley es clara, seis meses antes de las elecciones y, más aún si la candidata fue electa, no se puede trasladar a la trabajadora porque tiene fueros gremiales. Y si se traslada tiene que ser por un cargo de mayor jerarquía”, indicó.

Mientras tanto, según expresó Gómez, continúan las conversaciones permanentes con los distintos representantes de áreas, dado que hay varias denuncias de trabajadores que fueron cesanteados. Desde la Comuna señalan que serían cargos políticos de la anterior administración.