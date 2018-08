Regatas Corrientes confirmó la contratación de Anthony Smith

Una nueva ficha sumó Regatas Corrientes a su plantel profesional para encarar la próxima Liga Nacional de Basquetbol, se trata del estadounidense Anthony Smith, que volverá a ser dirigido por Lucas Victoriano como sucedió en la pasada temporada en Estudiantes de Concordia.

El alero nació un 4 de octubre de 1986 en Plano, Texas (Estados Unidos) y tiene 1.96 metros de altura; con una importante recorrida por el básquet universitario de su país y en diferentes ligas de Europa, principalmente en Polonia y Francia antes de su desembarco en la Argentina.

Smith formó parte del equipo entrerriano que logró el subcampeonato en la Liga Sudamericana 2017, el cuarto puesto en la Liga de las Américas 2018, para luego acceder a los playoffs de la Liga Nacional.

Durante la competencia argentina, Smith disputó 42 partidos, en los cuales promedió 13,8 puntos; con un 52.6% de efectividad en simples, 56.6% en dobles, y 32.2% en triples; además de 2.5 asistencias y 5.1 rebotes en 31.7 por juego.

La flamante incorporación regatense se puede desempeñar en varias funciones. Se trata de un alero que jugó muchos minutos como escolta. Además, en el caso de ser necesario también sabe jugar en la posición de ala pivote, de acuerdo con la opinión de Victoriano. Todavía quedan dos lugares (jugadores mayores) para cubrir en el equipo Fantasma. Según lo adelantado por el presidente de la entidad, Eduardo Tassano, “no estamos apurados para sumar al pivote. Seguramente será un extranjero, pero si no conseguimos lo que necesitamos, el Súper 20 lo comenzaremos con los jugadores que ya tenemos contratados”.

Mientras que la última ficha disponible recién se cubrirá con el avance de la competencia y de acuerdo con las necesidades que muestre el equipo.

De esta forma, el plantel de Regatas quedó conformado hasta el momento con Jonatan Treise, Marco Giordano (juvenil), Juan Pablo Corbalán (Sub-23), Paolo Quinteros, Juan Pablo Arengo (Sub-23), Erik Thomas (Sub-23), Anthony Smith (extranjero), Fabián Ramírez Barrios, Javier Saiz y Tayavek Gallizzi. En tanto que, además de Lucas Victoriano, llegarán para completar el cuerpo técnico Ignacio Basanti (ex Echagüe de Paraná), que cumplirá la función de asistente, y Fernando Suárez, que será el preparador físico. Además, seguirá en su función (asistente) Franco Gutiérrez.

El Súper 20 dará inicio el 22 de septiembre, en tanto que la Liga Nacional 2018-2019 comenzará el 6 de diciembre. Si bien todavía la Asociación de Clubes no confirmó las fechas y el formato de juego, se especula que para las dos competencias se mantendrá el formato utilizado la pasada temporada.