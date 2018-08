Sigue la controversia con los cuidamotos de la plaza Vera

En el marco del reordenamiento vehicular que viene implementando la Comuna en el casco céntrico y el traslado de los “cuidamotos” del pasaje Agustín González a otras zonas, desde el sector comercial apoyan la actividad y sostienen que contribuyen a la venta.

En tanto, desde el sector informaron que la reubicación del puesto provoca una disminución en sus ingresos de más del 50%.

Mientras que desde la Comuna indicaron que solamente resta la demarcación de las nuevas zonas donde trabajarán los “cuidamotos”, para que se queden permanentemente y no vuelvan al pasaje.

Ante la posible reubicación del puesto de estacionamiento de motos a otro sector, El Litoral visitó algunos comercios ubicados próximos para conocer el grado de aceptación que tendría la determinación comunal.

“A mí ellos no me molestan, es más nos sentimos protegidos, hace años están y no sé qué va a pasar con toda esa gente que estaciona la moto, dónde van a ir a parar”, indicó una de las comerciantes.

“Lo que deben dejar de hacer acá es la feria, ensucian todo, tapan nuestro local, y además incurren en una competencia desleal, dado que ofrecen los mismos productos más baratos, claro ellos no deben pagar impuestos ni nada”, sostuvo uno de los dueños de los comercios.

Y en este contexto, El Litoral consultó a los trabajadores sobre la ganancia que obtuvieron durante la mañana de ayer en las zonas que comenzarían a trabajar “por turno nosotros solemos ganar unos $350 pero hoy no alcanzamos los $100, perdemos más del 50% de ingreso económico”.

“Nosotros vamos a seguir trabajando, no nos vamos a mover, no sé qué quieren hacer, no conocen la calle no tienen idea”, expresó otro de los damnificados de los 12 que serán reubicados definitivamente.

Mientras que en referencia a toda la situación y en comunicación con El Litoral el subsecretario de Transporte informó que “lo único que estamos esperando es la demarcación de las zonas donde trabajarán definitivamente, pero la decisión está tomada y lo hemos consensuado con ellos”.

Cabe señalar que también se aguarda la homologación del cambio de sentido del pasaje Agustín González que fue aprobado por el Concejo Deliberante.