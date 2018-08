Valdés profundiza el diálogo con los principales referentes del macrismo

El gobernador Gustavo Valdés mantuvo ayer en la Ciudad de Buenos Aires una reunión con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Emilio Monzó, para analizar la situación en general de las provincias gobernadas por el oficialismo.

En el encuentro concretado en la Casa Rosada, los referentes comenzaron a delinear una agenda de temas comunes y particulares de las distintas jurisdicciones y resolvieron programar nuevos encuentros con otros dirigentes a fin de dialogar y tomar decisiones políticas en el marco de la coyuntura argentina.

No trascendió si el mandatario ahondó con los funcionarios nacional en el análisis del presupuesto nacional 2019 que incluirá un ajuste fiscal para la provincia.

El mandatario provincial debía reunirse con funcionarios nacionales junto con sus pares de Mendoza y Jujuy, respecto de los acuerdos que la Nación busca para que se apruebe el Presupuesto 2019.

“Vamos a pedir la mayor cantidad de recursos”, había dicho.

El Gobernador tomaría parte de la denominada Mesa de Gobernadores de Cambiemos y así se iniciaría la segunda ronda de encuentros con ministros provinciales, que harán sus propuestas de recortes fiscales para alcanzar la meta del déficit de 1,3% del PBI, según lo acordado con el FMI.

El gobierno de Mauricio Macri garantizó a las provincias que el ajuste para lograr un déficit fiscal del 1,3% del PBI en 2019 no impedirá que el año próximo todas reciban más fondos que en 2018. Además, anticipó que el recorte de $100.000 millones se repartirá entre ellas, en un esfuerzo similar al índice de la coparticipación federal. La distribución de recursos a las provincias podría crecer en términos reales (por encima de la inflación) entre 6% y 9%. Ello surgirá del aumento del 3% de la coparticipación que antes retenía la Anses, el aumento de la coparticipación del 6% y el préstamo del Fondo Sojero del 3%.

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, señaló que “pese al esfuerzo que les pedimos, en 2019 las provincias tendrán más recursos que este año”. A la vez, agregó que “ninguna provincia, independientemente del esfuerzo que les estamos pidiendo, va a recibir menos recursos en términos reales que en 2018” y subrayó que “tendrán más fondos que este año”.

Se confirmó que el Gobierno nacional pidió ayer a las provincias que en las próximas semanas, cuando arranque la segunda vuelta de las negociaciones, presenten sus alternativas a las sugerencias que hizo Nación en el primer tramo de las gestiones.

“Les pedimos propuestas alternativas. No queremos que sea una propuesta sólo de la Nación, sino que las provincias puedan plantear sus proyectos”, dijo un alto funcionario de la Casa Rosada.

Una de las alternativas que Nación maneja es que las provincias se hagan cargo del subsidio al transporte, eliminar el Fondo de Incentivo Docente, licuar el Fondo Federal Solidario y, entre otras posibilidades, restarle gravitación al Fondo Federal de Desarrollo.