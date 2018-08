Viuda del penitenciario asesinado reveló que fue amenazada de muerte por Miriam Jara

El brutal crimen de Gabriel Tichellio avanza por estas horas en torno a las acusadas del hecho. Una allegada a la viuda contó que Lorena Encinas el día que mataron al penitenciario “fue amenazada con un cuchillo por Miriam Jara”.

Reveló, además, que esta última tiene tatuado el nombre de la viuda.

“La noté rara en todo momento. Pero al no saber las cosas nos quedamos con eso. Yo no le pregunté nada, pero tampoco sospeché de que mantenía una relación así”, dijo la mujer, que habló con FM Radio Dos, pero conservó su anonimato. Aunque dejó en claro que tiene un vínculo muy cercano al entorno de Encinas. Afirmó que “el día del crimen esta chica -por Jara- la tuvo amenazada todo el día a Lorena. La amenazaba a ella por su marido y por sus hijos, con un cuchillo”.

Aparte de eso, relató que Encinas “tuvo mucho temor por lo que le podía pasar a las criaturas, y no creyó que podía hacerle algo a su marido”. Y volvió a recalcar que “la tenía amenazada, y después de abandonar el cuerpo ella se escapó corriendo”, aseguró. Seguramente sus dichos van a ser corroborados por la Justicia que sigue con la investigación del espeluznante crimen.

Otro dato que aportó fue que “el esposo fallecido desconocía la relación”. Y en cuanto al asesinato, añadió que “ella me confesó que la chica lo mató unos minutos antes de hablar con el Fiscal. Tiene la conciencia tranquila. No hizo nada, estaba amenazada”, insistió.

El caso aún presenta aristas que son seguidas de cerca por los pesquisas.

“Todavía no tomó dimensión de la gravedad de haber sido partícipe de lo que pasó”, agregó la mujer con respecto al estado de Encinas.

“De acuerdo con lo que vi en Facebook, creo que se conocían desde abril. Si hubiera sabido antes, tal vez le habría sugerido algo”, confesó esta persona.

Los familiares de Gabriel Tichellio, el cabo del servicio penitenciario asesinado de un mazazo en la cabeza, salieron a los medios a exigir que se haga Justicia y acusan con dureza a Lorena Encinas por su participación.