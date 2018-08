Aranduroga se quedó con las manos vacías

Fernando Barreto

En un cotejo apenas discreto, Regatas Resistencia venció a Aranduroga por 25 a 13 y se mantiene en la segunda ubicación del torneo Regional NEA de rugby, primera división. El choque disputado en la tarde correntina fue equilibrado y recién se definió en los minutos finales, donde el equipo visitante aprovechó tener un jugador más en el scrum para desnivelar.

En el arranque del partido, Regatas llegó a su primer try gracias al desborde de Marcelo Miño. Después, el trámite del encuentro se desarrolló en la mitad de la cancha, con mucha lucha entre los delanteros y pocas opciones ofensivas.

Aranduroga logró descontar a los 20 minutos a través de Ezequiel Marchissio en su segundo penal a favor. Sin embargo, una buena combinación de pases entre los backs le permitió a Ramiro Vidondo llegar al ingoal contrario y aumentar la ventaja del Remero.

Sobre el final del período, en la única situación que tuvo a su favor, el equipo Cebra llegó al try. El scrum estuvo firme, mantuvo la posesión de la pelota y a la salida de esa formación, Sebastián Borda se zambulló en el ingoal. La jugada terminó con la conversión de Marchissio para establecer la paridad en 10.

En el complemento, el marcador se movió con otros dos penales. Primero, anotó Marchissio (Aranduroga) y luego lo hizo Miño (Regatas).

El duelo parecía encaminarse sin sobresaltos a un claro empate dado que jugaron lejos de las zonas de anotación.

Recién sobre el epílogo, llegó la emoción y el desenlace. Aranduroga se quedó con un hombre menos, por amonestación de Martín Saade. La sanción derivó en un scrum para Regatas a cinco metros del ingoal correntino.

El local se hizo fuerte y recuperó la pelota, aunque debió disputarla en un nuevo scrum. Allí, Regatas coordinó mejor el empuje, la formación correntina se desarmó y Diego Colussi sancionó el try penal. De forma desesperada, Aranduroga intentó ir en la búsqueda del empate, pero Regatas se defendió correctamente y, de contra, llegó al try que cerró el tanteador y le permitió sumar un punto bonus al equipo chaqueño.