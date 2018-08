Combustible: revertir los inconvenientes del desabastecimiento demandará varios días

Dado la bajante del río Paraná y a pesar de que en las últimas horas dos barcazas de YPF fueron remolcadas hasta Puerto Vilelas, en la vecina localidad del Chaco, los quiebres de stock de combustible persisten en algunas estaciones de servicios, porque el insumo provisto por los camiones cisternas actualmente no logran satisfacer la demanda, lo que implica que el proceso para revertir la situación actual llevará algunos días.

En tanto, desde una de las bocas de expendio indicaron que dado la faltante de combustible en las estaciones Shell e YPF triplicaron sus ventas desde el martes.

Ante los inconvenientes por el desabastecimiento, El Litoral visitó nuevamente las estaciones de servicio para conocer el stock y la posible fecha de aplicación del nuevo incremento en el precio del combustible entre un 5% y 8%.

En primer lugar al llegar a la estación de servicio ubicada en Mendoza y Mayo, de la bandera YPF se observó que no había filas de vehículos como el día anterior. Además se pudo saber que contaban con el combustible necesario, porque el jueves habían recibido un camión cisterna que los proveyó del insumo necesario hasta una nueva visita que se daría entre hoy a la noche o mañana.

Continuando el recorrido y al llegar a otra estación ubicada en avenida Gobernador Ruíz y Poncho Verde, de la bandera Shell el panorama se repetía, no había filas de coches, pero sí algunos estaban comprando combustible. Y en este lugar se pudo saber que además de la carga que adquirieron el viernes, durante una de las visitas de El Litoral, ayer por la mañana recibieron un refuerzo, por lo que contarían con combustible sin inconvenientes hasta una nueva recarga de los tanques que se daría recién mañana. Pero asimismo indicaron que se estarían quedando sin Infinita.

En tanto, en la estación de servicio Santa Rosa, de igual bandera, la playa estaba desolada, dado que no tenían combustible, sólo contaban con gasoil común.

“Hoy a las 11 llegó un camión y nos proporcionó 10.000 litros, pero para las 18, ya nos quedamos sin nada”, dijo uno de los playeros del lugar.

Mientras que en cuanto a la cantidad que por lo general le suelen dejar cuando no existe el problema de desabastecimiento afirmó que “por día y medio nos dejan unos 20.000 litros, por lo que ahora estamos recibiendo la mitad y no nos alcanza, pero nos informaron que una nueva cisterna llegaría a las 00 horas”.

Y si bien el desabastecimiento de combustible implica también a la bandera Shell, El Litoral llegó también a la boca de expendio cita en Yrigoyen y Perú donde informaron que el viernes por la noche se quedaron sin combustible, y que la venta se regularizó rápidamente con la llegada del insumo en las siguientes horas, permitiendo trabajar durante el día, aunque desconocían con qué cantidad de combustible contaban, dado que los playeros trabajan por turno y el stock llegó en horas de la mañana.

En la estación de servicios El Puente sólo se estaba vendiendo V-Power a $39,78, dado el faltante de las otras opciones de combustible y en diálogo con El Litoral se pudo saber que el camión llegaría recién hoy por la tarde, por lo que la situación se mantendría por varias horas más.

La existencia de diferentes banderas en la ciudad permitió que la situación no fuera tan grave y en este caso en la estación de servicio de España y avenida 3 de Abril las ventas de combustible se triplicaron ante la faltante del insumo en Shell e YPF, por lo que al llegar al lugar y en diálogo con los playeros se pudo saber que durante toda la semana trabajaron normalmente y que la clientela aumentó dado los problemas en las otras bocas de expendio.

Costos

En el marco del desabastecimiento de combustible por la bajante del río Paraná, se debe considerar que se aguarda un nuevo incremento de combustible que rondará entre el 5% y 8%, lo que representa un nuevo golpe al bolsillo que estaría próximo a concretarse en las próximas horas.

Pero hasta ayer, en las pizarras de las estaciones Shell se informaba que el precio del litro de la nafta Súper tiene un costo de $34,59; V-Power $39,78, Fórmula Diésel $28,99 y V-Power Diésel $34,49.

Mientras que en YPF el litro de nafta Súper tiene un costo de $33,23; Infinia $38,47; Diésel 500 $27,69; Infinia Diésel $33,88

En tanto en Axión el litro de nafta Súper cuesta $ 33,97; Premiun $39, 17; Diesel $28,69 y Euro Diesel 34,49.