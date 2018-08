Concluye el Apertura en la Primera A

La actividad del fútbol de salón en la capital correntina se centrará hoy en el estadio cubierto del Centro de Educación Física Nº 1. Allí se completarán la decimoséptima fecha, última del torneo Apertura de Primera División A y la sexta del certamen femenino.

El líder del torneo superior entre los varones, Complejo Oriana (27 puntos), se medirá contra Marmolería (18), en tanto que su escolta, Victoria (26) hará lo propio con Nacional (20).

Mientras que por el torneo de mujeres, se disputarán tres cotejos.

El programa de encuentros para hoy en el CEF Nº 1 es el siguiente:

11.45 (Femenino) Jaguareté B vs. Barrio San Martín, 13.00 (Femenino) Huracán Corrientes vs. Todo o Nada, 14.00 (Primera A) Panadería Romero vs. Comunicaciones, 15.30 (Femenino) Amateurs vs. Jaguareté A, 17.00 (Primera A) El Cosmos vs. Cruz Diablo, 18.30 (Primera A) Complejo Oriana vs. Marmolería, 20.00 (Primera A) Gráfica Victoria vs. Nacional, 21.30 (Primera A) Olimpia vs. Dengue y 23.00 (Primera A) Bañado Norte vs. 17 de Agosto.