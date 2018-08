En cinco localidades vecinos manifestaron el rechazo al aborto y hoy lo harán en otras tres

Portando pañuelos y banderas celestes o de la Argentina, se realizaron ayer manifestaciones en defensa “de las dos vidas” y en contra del proyecto de legalización y despenalización del aborto en cinco localidades, en tanto que está previsto que hoy se haga en otras tres.

Cabe recordar que el miércoles la iniciativa legislativa será tratada en el Senado de la Nación.

En Goya, niños que concurren a la catequesis de la Parroquia Virgen de Itatí recorrieron varias calles y, en los semáforos, entregaron panfletos a los conductores de vehículos y a los vecinos que encontraban a su paso.

En Curuzú Cuatiá, ayer por la mañana se efectuó una marcha desde la parroquia Nuestra Señora del Pilar hasta la plazoleta Italia, con la participación de personas de diferentes religiones, que portaron carteles con la frase “Sí a las dos Vidas”. Escoltados por los inspectores recorrieron toda la calle Berón de Astrada y a su paso eran acompañados y saludados por los transeúntes que se desplazaban a esa hora en la zona céntrica.

En declaraciones a Radio Horizonte, el pastor Juan Ramón dijo: “Todos somos cristianos, creemos en Cristo y nos unimos para decirle ‘Sí a la vida y no a la muerte’ y nosotros queremos mantener un perfil bajo en cuanto a las agresiones, nuestra intención no es agredir a nadie queremos mostrar y poner en alto nuestra postura como cristianos e hijos de Dios que estamos a favor de la vida”.

En Monte Caseros, la convocatoria se realizó en la plazoleta Juan XXIII donde las personas se manifestaron con el color celeste. Allí, en pantalla gigante reprodujeron diversos mensajes, que fueron observados por los vecinos, según publicó Monte Caseros On Line.

En San Luis del Palmar se realizó una marcha desde el acceso de la localidad hasta la plaza San Martín. Allí se leyó un documento ratificando la defensa de la vida. La oradora expresó: “Nos encontramos reunidos para manifestarnos en favor de las dos vidas, para decir que toda vida vale. Somos un pueblo de fe y que siempre nos encontramos todos unidos ante las adversidades de la vida, sin que ningún tipo de ideología y creencia religiosa, política, condición social, nos pueda dividir”.

Además manifestó que “una cuestión tan importante como el respeto a la vida humana, y por el cual todos tenemos el mismo derecho, no puede tener un bando u otro. O estamos a favor de la vida, o estamos a favor del aborto, es simple. No se puede defender la vida y estar a favor del aborto. No se puede preferir la vida de la mujer sobre la del niño por nacer”, subrayó.

En Santa Lucía, se realizó un acto en la plaza Libertad, para expresar el rechazo al aborto. Hubo música en vivo y discursos. Similar actividad estaba programada en la plaza Pedro Ferré en Bella Vista.

Hoy habrá actividades con las mismas consignas en Paso de los Libres, La Cruz y Gobernador Virasoro.