Remiseros aguardarán a ver lo que sucede con la nafta para ajustar tarifa

Tras la definición de un nuevo precio de la bajada de bandera de $38 que se iba a aplicar en tres tramos mañana, desde la Asociación de Remiseros de Corrientes informaron que todavía no se homologó la nueva tarifa y aguardarán hasta que impacte el nuevo incremento en los combustibles para definirlo y en consecuencia aplicar el nuevo cuadro tarifario.

Castillo informó que “el viernes no hemos homologado el nuevo cuadro tarifario, porque estamos analizando postergar para martes o miércoles la aplicación de la nueva tarifa, dado que no estamos habilitados a que el nuevo costo se cobre si no está aprobado”.

En cuanto al monto en el que se va a homologar el precio de la bajada de bandera considerando que la tarifa se incrementará a $38 pretenden tener un margen para corregir en caso de ser necesario. Castillo dijo que “estamos aguardando que se produzca el incremento anunciado en el precio de los combustible para determinar el monto de la homologación”.

“Después del incremento homologaremos y si es necesario esperar unos días lo vamos a hacer, por lo que las firmas no aplicarán la suba el lunes, salvo que mañana (por hoy) suban los precios y presentemos la homologación el lunes temprano, pero eso es casi imposible”.

Dado que el tramo se iba a aplicar en tres tramos, el primero se iba a dar desde mañana, el segundo grupo el 13 y el resto antes de fin de mes, Castillo aclaró que “dos empresas grandes y algunas chicas iban a aplicar la suba desde mañana y ahora esperarán unos días mientras que otras lo harán desde el 13 y el resto antes de fin de mes”.

En cuanto al desabastecimiento de combustible dijo que “no hubo mayores inconvenientes, con la comunicación sabemos dónde hay”.