Taragüy rindió en gran nivel y frenó el andar de Curne

En el cierre de la primera rueda del torneo Regional NEA de rugby, en la víspera Taragüy recuperó su mejor forma y como local venció con claridad a Curne 36 a 8. De esta forma, el equipo correntino le cortó el invicto a su rival y se prendió de lleno en la lucha por los primeros lugares del certamen.

Taragüy se mostró sólido en defensa, tuvo la posesión de la pelota y, cuando pudo atacar, desniveló. El pack, donde sobresalió la tercera línea, rindió en un alto nivel, mientras que el fullback Juan Desimoni fue una de las figuras del cotejo.

Además, el Cuervo planificó muy bien el partido. Siempre buscó contener a los hermanos Carrió (Genaro y Tomás) y ejerció una gran presión en la base de las formaciones.

Por su parte, Curne se vio superado en todo momento. El rendimiento individual y colectivo fue bajo, además nunca mostró poder de reacción como para intentar torcer la historia.

Pese al claro dominio del partido, fue Curne, con un penal de Genaro Carrió quien abrió la cuenta con un penal a los 16 minutos.

Pese a esta circunstancia, el local no se desordenó. Siguió realizando su plan de juego, y a los 21 minutos llegó el primer try de la tarde por intermedio de Matías Zabalo, convertido por Tomás Benítez Hardoy.

El dominio correntino se acentuó dado que atacó con cada pelota que obtuvo. Desde el fondo, Desimoni emprendió una gran carrera para después habilitar a Emiliano Alvarez Salinas, que se zambulló en el ingoal chaqueño.

Antes del final del primer tiempo, para seguir sacando diferencias, Taragüy empujó con su pack en un maul y Francisco Codermatz apoyó el tercer try local.

En el segundo tiempo, Curne esbozó una reacción. El try que apoyó Camilo Schanton, a los 6 minutos, ilusionó a toda la gente universitaria, pero una intercepción, a los 24 minutos, por parte de Desimoni, a cinco metros de su propio ingoal, terminó con una nueva conquista correntina que sirvió para sellar la suerte del cotejo.

Pese a la derrota, Curne sigue como líder y Taragüy achicó la brecha a 6 puntos. Los dos equipos adeudan un partido de la primera rueda que todavía no tienen fecha de disputa.