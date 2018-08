“El trabajo es el medio necesario para una subsistencia digna”, subrayó Stanovnik

Después de caminar hasta San Cayetano, el arzobispo de Corrientes Andrés Stanovnik presidió la misa central en el predio del Santuario. En su mensaje, hizo hincapié en por qué la Iglesia considera que la despenalización del aborto no debe convertirse en ley y luego instó, especialmente, a la clase gobernante a poner en primer lugar al prójimo porque alegó que de esa forma habrá pan, trabajo, salud y educación que todos los pobladores necesitan. También hizo un pedido especial a quienes participan de las distintas peregrinaciones.

Acompañado por el vicario general, José Billordo, el párroco local, Daniel Danuzzo y el diácono permanente, Ricardo Jure, Stanovnik ofició la celebración religiosa ante un número considerable de feligreses, el intendente Martin Jetter y la gerente regional NEA de Vialidad Nacional, Ingrid Jetter.

“La Peregrinación de los Trabajadores y sus familias, que los años han convertido en un valioso patrimonio de nuestra fe, coincide este año con la jornada de la marcha por la vida. Por eso el lema que elegimos para este día fue: ‘Cuidemos la casa común, defendiendo la vida’”, comenzó diciendo el arzobispo, quien inmediatamente agregó que “todos sabemos que el próximo 8 de agosto el Senado de la Nación se pronunciará sobre el proyecto de ley, que nombran con el engañoso título de interrupción voluntaria del embarazo, lo cual ya califica de antemano la calidad ética de su contenido, y que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación”.

Sobre esto último, argumentó “digo engañoso porque un embarazo se lleva adelante o se elimina; interrumpir quiere decir que en algún momento futuro se podría reanudar, lo cual ofende la inteligencia y reniega del sentido común”.

En este contexto, planteó “esperemos que el 8 de agosto nuestros legisladores utilicen la inteligencia y el sentido común para salvar las dos vidas”.

Luego, hizo referencia al folleto que fue distruibido ayer durante la peregrinación. “Les recomiendo leerlo detenidamente”, indicó. Al mismo tiempo, invitó a los feligreses a sumarse a la “Marcha por la vida” que se realizó ayer en la Capital correntina.

Coincidencia

“Pero volvamos a la coincidencia de esta peregrinación de los trabajadores con la jornada de la marcha por la vida”, manifestó el Arzobispo, quien después señaló que “el trabajo y la vida son dos realidades que no se pueden separar, por eso es providencial que la fecha los haya hecho coincidir. Trabajamos para vivir, y no al revés: no vivimos para trabajar”. Y en este punto, hizo especial hincapié en que “el trabajo es el medio necesario para una subsistencia digna, es decir, para vivir como Dios lo pensó cuando nos creó”.

A su vez, subrayó que “sólo Dios puede tener una pedagogía tan sabia para que su pueblo, conducido por sus líderes a través del desierto, y experimentando la devastadora experiencia del hambre, descubra que es Dios quien sacia y libera de esa hambre más profunda de sentido y de verdadera dirección para la vida y que sólo él puede proporcionarla.

Y cuando uno descubre y acepta esa dirección, empieza a valorar al que camina al lado suyo, lo reconoce peregrino y se entusiasma en integrar a otros en ese camino, y se cuida mucho de no provocar divisiones y enfrentamientos, porque aprendió que eso es lo peor que le puede suceder a una comunidad”.

Tailandeses

Seguidamente, a modo de ejemplo, recordó lo sucedido tiempo atrás con los niños tailandeses que quedaron atrapados en la caverna.

“Mantuvieron la unidad del grupo, cuidaron la cohesión y obedecieron el liderazgo que los animaba a no perder la esperanza”, dijo y consideró que fue eso lo que les permitió salvarse.

“Nadie se da la vida a sí mismo ni nadie se salva solo”, planteó y seguidamente, enfatizó: “En la caverna de la vida, muchas veces nos encontramos atrapados y sin salida. La tentación frecuente es el ‘sálvese quien pueda’ y el resto que se las arregle como pueda. Hoy, lamentablemente, en ese ‘resto’ son muchos los inocentes que caerán bajo la pena capital si se legaliza el aborto.

Pan material

“Jesús advierte a sus seguidores que El no vino para multiplicar el pan material, y nosotros podemos añadir, que tampoco viene a multiplicar el pan de la salud, de la educación y del trabajo. Pero sí viene a acompañarnos y a mostrarnos cuál es el camino para que haya trabajo digno y para todos; para que el pan llegue primero a la mesa de los más humildes como corresponde a una comunidad que es sensible a los que más sufren; para que la educación sea una preocupación real, a la que destinamos los recursos suficientes para que los chicos y los jóvenes puedan desarrollar sus capacidades e integrarse luego al mundo del trabajo, del conocimiento y del progreso; para que la salud sea un servicio de trato humano y cercano al paciente, sea proactivo en la prevención y eficiente para la curación”, expresó el arzobispo. Y para que eso sea factible, enunció que “es imprescindible poner en primer lugar a la persona del otro. Y entre los otros, el más importante y al que hay que atender primero es al más pobre y vulnerable. Hacia ellos deberían estar orientados los mejores recursos humanos y materiales. Entonces, el trabajo, el pan, la educación y la salud, se ordenarían naturalmente a favor de la vida de todos”.