Las ventas minoristas de las Pymes cayeron un 5,8% en julio

Las ventas minoristas de los comercios Pymes finalizaron julio con una caída de 5,8 %, frente a igual mes del año pasado, según el último informe del sector que realiza la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came). Frente a junio las ventas cayeron un 0,8%, siendo esta “una baja significativa” debido a que “julio es un mes donde naturalmente suben empujadas por las vacaciones de invierno”. Asimismo, en lo que va del año se mantiene una caída del 3,2%.

“El mercado de consumo acusó la caída en el poder adquisitivo, y si bien hubo muchas ofertas y liquidaciones, no alcanzó para contener la baja”, explicaron desde la Came, y agregaron que “el dólar, más quieto, fue un dato positivo, porque evitó que la gente destine su liquidez a comprar divisas, pero las tarjetas cargadas y las pocas oportunidades de cuotas sin interés retuvieron al consumidor”. Asimismo, detallaron que los rubros más afectados fueron el de la marroquinería (-8,6%), el de los muebles (-8,4%) y el de los electrodomésticos (-8,1%).

En relación a las vacaciones de invierno, indicaron que “se notó la menor liquidez en la calle, porque el gasto turístico se orientó a hotelería, gastronomía, transporte, cultura o recreación”.

En este contexto, para la Came el futuro no es alentador ya que “sólo el 37,5 % de los empresarios consultados cree que las ventas repuntarán, mientras que el 37,3 % no espera cambios y el 25,2 % sostiene que continuarán cayendo”.