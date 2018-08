Trabajadores caminaron a San Cayetano por la protección del trabajo y el pan de cada día

Textos: Cynthia Casco.

Fotos: Marcos Mendoza.

Los trabajadores, como desde hace 33 años, peregrinaron ayer hasta el santuario de San Cayetano que está erigido en la localidad homónima. Junto con el arzobispo de Corrientes, Andrés Stanovnik, agradecieron por las fuentes laborales y rogaron para que estas no se supriman sino que se multipliquen para que todos puedan tener una vida digna.

A las 6.40 comenzaron a llegar los peregrinos a la Rotonda de la Virgen de Itatí emplazada en las afueras de la capital correntina. El termómetro marcaba 5º C y la neblina también se apoderaba de gran parte del paisaje.

Pero las condiciones del tiempo pasaron a un segundo plano cuando, a las 7, el diácono permanente, Ricardo Jure, pronunció un mensaje: “Buenos días, mis hermanos, desde hace años el pueblo trabajador y sus familias se dan cita en este lugar para recibir la bendición de Dios e iniciar la peregrinación. Este año bajo el lema ‘Cuidemos la casa común, defendiendo las dos vidas’, queremos expresar nuestra fe peregrinando una vez más. Queremos rezar juntos, dando gracias por el trabajo de cada uno y pedir por aquellos que no lo tienen, para que puedan tenerlo y también por aquellos que pueden generar trabajos dignos para todos”, expresó. Al mismo tiempo, remarcó: “Queremos encomendar nuestras luchas en defensa del trabajador y su familia”.

Luego, continuó rezando por el cuidado del medio ambiente.

En tanto, Stanovnik pronunció intenciones especiales, que las concluyó, pidiendo que “el Señor guíe nuestros pasos a lo largo de nuestra vida. Que San Cayetano, patrono del pan y el trabajo, nos ayude a tener presente a Jesús -pan de vida- y nos enseñe a compartirlo defendiendo la vida y cuidando la casa común”.

Tras la bendición, Stanovnik comenzó a peregrinar junto con un considerable grupo de correntinos que fueron protagonistas de la 33ª Peregrinación de los Trabajadores.

Visibilidad

Poco a poco, en la Ruta Nacional 12 comenzó a formarse una extensa fila de peregrinos que iban escoltados por un amplio operativo de seguridad vial. Una tarea de la que participaron policías, inspectores e incluso efectivos de Gendarmería y que, en varios tramos, eran fundamentales para proteger a quienes transitaban por la carretera ya que la neblina reducía considerablemente la visibilidad.

Junto con compañeros de trabajo, amigos, familiares y también de manera individual, centenares de correntinos caminaban desafiando la baja temperatura.

Un vaso de mate cocido y una torta frita, que les convidaban o compraban por el camino, ayudaron a más de uno a proseguir el viaje. Mientras que otros tantos compartían unos mates.

Aunque, más allá de la infusión elegida para resistir el frío, se abrigaron bastante. Gorros, bufandas y guantes formaron parte del vestuario de la mayoría de los trabajadores, al menos hasta la mitad del trayecto.

Luego, la caminata y los rayos del sol generaron la calidez que los peregrinos necesitaban para continuar por la senda que los llevaría hasta el santuario de San Cayetano.

Cuando la mayoría de los peregrinos llegó a la Ruta Provincial 8, el segundo y último tramo del recorrido, el frío ya había menguado y la niebla había desaparecido.

“Desde hace 20 años vengo”, aseveró Dolores del barrio 17 de Agosto, quien comenzó a participar de la peregrinación porque “quería venir a agradecerle a San Cayetano que me dio el trabajo por el que tanto había rogado”.

Desde aquella vez, en algunas ocasiones caminó acompañada, en otras sola, como ayer. Pero aseguró que “aunque nadie venga conmigo, no puedo faltar. Le agradezco también porque tres de mis cuatro hijos tienen trabajo”.

Ella junto con varios integrantes de la familia Valenzuela, que también peregrinaban ayer, iban al santuario a agradecer. Pero también coincidieron en que en sus ruegos nunca se olvidan de “tantos hermanos nuestros que están sin laburo o no saben hasta cuándo no lo tendrán”. Una incertidumbre que, remarcaron, afecta a muchos argentinos. Este es el caso de empleados de la Dirección de Vías Navegables con sede en Corrientes, quienes ayer caminaron y se encomendaron al santo patrono del Pan y el Trabajo.

“Hasta diciembre nos garantizaron el puesto. Nosotros necesitamos trabajar, todos tenemos una familia a la que sustentar”, afirmó uno de los trabajadores mientras caminaba junto con sus compañeros. “Vamos a rogarle que no se pierda ninguna fuente de trabajo”, destacaron.

Cada uno de los peregrinos, con sus agradecimientos y pedidos especiales, siguió el recorrido y, a medida que avanzaban, se iban encontrando con voluntarios que les convidaban mate cocido, torta frita, y los animaban con canciones. Incluso, les repartieron un folleto referido al proyecto de despenalización del aborto (ver recuadros).

La mayoría de los feligreses arribó a la localidad alrededor de las 10. Algunos se sumaron a la fila para ingresar al santuario, mientras que otros se dirigieron al patio de la iglesia, donde -a partir de las 11- el arzobispo Andrés Stanovnik presidió la misa central.

Concluida la ceremonia religiosa, se desarrolló un festival musical.