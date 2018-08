Una mujer clama ayuda porque es acosada y amenazada por su ex pareja

Una mujer de la ciudad de Goya recurrió a los medios de comunicación para que la Justicia haga algo con su ex pareja que no la deja vivir tranquila junto con su hija, según resaltó.

Se trata de Valeria Cabrera, quien padece, desde hace varios años, amenazas y tormentos por parte de su ex pareja, Sergio Antonio Romero, alias “Pulga”.

De acuerdo al relato de la denunciante, decidió hacer pública su situación ya que teme por la vida de su familia y la suya.

La noche del viernes vivió un infierno y, en esa ocasión, dos efectivos policiales fueron testigos de cómo su ex concubino intentó arrollarla con el auto.

Este sujeto ya cuenta con antecedentes delictivos.

En declaraciones al portal TN Goya, Cabrera decidió contar su calvario, porque ya no sabe cómo seguir adelante.

“Estamos encerradas, porque mi ex pareja, Sergio Jorge Antonio Romero, alias ‘Pulga’, nos sigue a todos lados. Fuimos a buscar a un familiar en la terminal con mi mamá, cuando me doy cuenta de que un auto Corsa blanco con vidrios polarizados nos estaba siguiendo”, relató la mujer.

Luego, agregó: “Volvíamos a casa y, al llegar, Romero estaba estacionado en la esquina. Entró a mi vivienda con el auto y luego él se sienta en la esquina. Al verlo, decidimos ir a la Comisaría Tercera que está cerca. Entonces, corre a su auto, y nos sigue. Al acelerar nuestra marcha, se nos cruzó con el vehículo, para que no llegáramos a la comisaría; e inmediatamente se bajó con intenciones de agredirnos”.

Asimismo, añadió que “nos amenazó de muerte, pero pudimos escapar”.

En cuanto a la intervención del personal policial, aseguró que “actuó rápidamente y salió a buscarlo, pero no lo encontró”. Y destacó que “estuve una hora en la comisaría. Salí a las 23 de allí tras realizar la denuncia y pedir que me acompañaran a mi casa”.

Posteriormente, cuando llegaba a su hogar custodiada por efectivos policiales, volvió a tener un incidente con su ex pareja, quien llegó una vez más al lugar. “Cuando cruzo la calle veo que viene un auto y tuvo la intención de llevarme por delante. Hubo una persecución, pero escapó. Toda la noche el patrullero quedó en la puerta de mi casa, hasta las 8 de la mañana. Me sentí respaldada”, indicó.

“La verdad es que tengo una impotencia, voy y vengo del Juzgado, porque no respeta la perimetral. A mi ex pareja no le importa nada, si me tiene que matar, me matará. Le pido al juez que haga algo”, aseguró. “A él no lo molesto en nada, no le pido ni dinero”, dijo y advirtió en el final: “Tiene antecedentes por tentativa de homicidio”.

