Tapia: "No me arrepiento de haber ido a buscar a Sampaoli"

Claudio Tapia dialogó este mediodía con Líbero y, entre diversos temas de la actualidad que rondan en torno a la selección argentina, se refirió a la salida de Jorge Sampaoli.

"No me arrepiento de haberlo contratado porque cuando lo fuimos a buscar fuimos a buscar al técnico de Chile y Sevilla, y en su momento no lo discutía nadie. Quizás por diferentes circunstancias no lo pudimos tener en la Selección y hoy, con el diario del lunes, es muy fácil caerle a él", analizó el presidente de la AFA.

TyC Sports