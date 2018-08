Brasil, tan cerca

Llegó el momento de cambiar el panorama, llegó la hora de cambiar la rutina y la mejor manera es, visitando las mejores playas de Brasil, donde encontraras a el paraíso y un sin fin actividades que ayudarán a olvidar al resto del mundo y el frío.

Si lo que soñás es un paraíso tropical no podés dejar fuera de tu itinerario de viaje, las playas más exóticas y hermosas de todo Brasil, donde podrás disfrutar en familia, amigos de todas las maravillas del paisaje costero.

Para que puedas encontrar la playa ideal, muchos factores o aspectos entran en juego, estos pueden ser, que se encuentre alejada de la localidad, que sea céntrica y cerca del hotel, que tenga aguas cristalinas o unas buenas olas para hacer deporte acuático.

Lo primero que debes saber, es que, las playas de Brasil cuentan con todas esas características y tomar una decisión será todo un dilema, para ello te mostraremos una pequeña guía de las mejores playas del norte de Brasil, en las localidades de Natal, Maceió y Maragogi.

Playas de Natal

En Natal encontrarás uno de los mejores paisajes tropicales de Brasil, donde se concentran todas las características que buscas para vacacionar, como lo es, el descanso, la diversión y admiración de paisajes tropicales

• Praia dos Artistas, esta es una de las playas más céntricas de Natal, bajando la Ladeira do Sol, a solo tres kilómetros del centro de Natal. Es una playa muy pintoresca e ideal para los deportes acuáticos e inclusive es muy frecuentada por los jóvenes, ya que posee excelentes olas para practicar el Surf, además cuenta con los mejores espacios de recreación nocturna con varios bares y restaurantes.

• Praia do Forte, una de las playas más reconocidas y emblemáticas de Brasil, ya que se encuentra rodeada del famoso Fuerte de los Reyes Magos, la construcción más antigua de Natal. Esta playa queda cerca de las playas Meio, Artistas y Areia Preta integra la costa urbana de la ciudad, los más característicos de esta playa, son las piscinas naturales formadas entre los arrecifes.

• Genipabu, es uno de los paisajes más característico de Natal, adornado con sus célebres dunas doradas. Ideal para el paseo en Buggy, caminar al costado de la costa e inclusive pasear en dromedarios por toda la franja. Se encuentra en el municipio de Extremoz, región metropolitana del Gran Natal, a 20 kilómetros del centro.

• Ponta Negra, esta playa se encuentra más alejada del centro de Nata (12 kilómetros). Las playas céntricas siempre ha sido el centro de atracción, pero si lo que quieres es salir un poco de lo cotidiano, Ponta Negra es una buena elección, con su icónico Morro do Careca. Esta armada con una amplia gama de hoteles, posadas, restaurantes y bares.

Playas de Maceió

Maceió, se encuentra bien en el centro del nordeste de Brasil, 600 kilómetros al norte de Salvador de Bahía y 1000 kilómetros al sur de Fortaleza, otro de los lugares de Brasil que cuenta con playas hermosas y paisajes inolvidables.

• Playa Ponta Verde, esta playa se encuentra alejada del centro de Meceio, posee edificios bajo y sus playas son ideales para caminar y admirar el calmado mar verde.

• Praia da Jatiuca, considerada una de las playas urbanas más hermosas de la costa de Maceió, adornadas con palmeras altas y un mar cálido, pasivo y azul. Esta playa es ideal para bañarse en épocas donde la marea se encuentra baja, para ello puedes verificar las notificaciones del estado de las mareas de Maceió aquí

• Playa Cruz das Almas, esta playa se encuentra más alejada de Maceió, específicamente hacia el norte de la costa de Maceió. Es una playa característica por sus olas fuertes, por lo tanto, son muy frecuentadas por jóvenes que practican Surf.

• Playa de Ipioca, otra de las playas alejadas del centro de Maceió, es una playa desértica a 20 kilómetros del centro. Característico por tener un pasivo mar con temperaturas cálidas muy agradables, otra característica de esta playa, son las Piscinas naturales e impresionantes bosques de cocoteros a orillas de un mar azul o verde dependiendo de la época del año.

• Praia do francés, al igual que la playa ipioca, esta se encuentra a 20 kilómetros de Maceió, solo que al sur del centro. Tiene una combinación y balance perfecto, entre infraestructura y naturaleza, es considerada un a de las playas más importantes de la zona. Posee una gran barra de arrecifes, por lo que, su lado norte es muy pasivo y calmado, por lo que es ideal para bañarse y disfrutar de la costa.

Playas de Maragogi

Al norte del estado de Alagoas, se encuentra Maragogi y sus hermosos paisajes playeros, con su majestuoso Mar turquesa, palmeras y cocoteros a orillas del mar, arrecifes de coral, piscinas naturales.

• Praia do Xaréu, es una playa ideal para caminar en marea baja y así poder acceder a los arrecifes, su agua es muy tranquila y cristalina, sin duda todo un paraíso.

• Praia de Barra Grande, un paisa espectacular y tranquilo donde encontraras barracas y restaurantes para degustar los mejores platos de la zona y tomar algo en familia y amigos, además durante las mareas bajas su agua cristalina y pasiva te permite caminar hasta los arrecifes.

• Praia do Dourado, esta playa se encuentra al norte de Maragogi ideal para aquellos que buscan la tranquilidad y zonas menos pobladas, es una playa pequeña rodeada por palmeras y una tensa calma.

• Praia do Burgalhau, es una playa muy parecida a Praia do Dourado, ya que, no posee mucha infraestructura, pero posee un hermoso paisaje y aguas calmadas, es ideal para el deporte acuático en aguas tranquilas y cristalinas

• Playa do Boqueirão, esta playa se encuentra al sur de Maragogi, posee paisajes majestuosos y acantilados coloridos, totalmente diferente al resto de las playas, debido a que, es una playa muy tranquila, con cocoteros y arena blanca y un rio que pasa por detrás y desemboca al final de la playa.

