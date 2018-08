Con el desafío de profundizar cambios, asumió la nueva titular de la obra social de la Unne

El Instituto de Servicios Sociales de la Universidad Nacional del Nordeste (Issunne) tiene nueva delegada rectoral, la doctora María Mercedes González, quien asumió formalmente ayer en la sala central del edificio en que funciona la obra social. En su mensaje trazó los objetivos centrales de su gestión, basándose fundamentalmente en hacer más eficientes los servicios, lograr un mayor desarrollo institucional y aplicar una modernización del sistema.

El acto desarrollado cerca del mediodía estuvo encabezado por la rectora de la Unne, Delfina Veiravé, quien al abrir la ceremonia destacó la capacidad de la nueva directiva, a la vez que hizo un reconocimiento especial a la anterior gestión en el instituto a cargo del doctor Roque Oscar Rosende.

“Hasta ahora no había una costumbre de generar un acto específico para la toma de funciones en la dirección del instituto, pero hoy hay varios motivos que tienen una carga simbólica. En principio, augurar un buen inicio de gestión y también para hacer un reconocimiento al acompañamiento y apoyo del doctor Rosende, quien se desempeñó estos cuatro años anteriores en el instituto. Para mí ha sido de una enorme tranquilidad tener a una persona de destacados conocimientos del sistema de salud, con compromiso y con una pertenencia a nuestra universidad que ha cuidado esta institución de la mejor manera”, indicó Veiravé.

“En segundo lugar -continuó-, quiero decir que es la primera vez que una mujer es delegada regional del instituto, lo cual a mí me da mucha alegría. Además, porque es una persona con la que venimos trabajando desde hace muchos años y ha estado formando parte del equipo de gestión de la Universidad en estos últimos cuatro años, acompañándome en la Secretaría General de Ciencia y Técnica. Y María Mercedes es una persona que tiene su trayectoria, no sólo académica, científica, sino una enorme experiencia en gestión institucional”.

En este inicio de gestión, apuntó, “vamos a dar continuidad al trabajo que se venía realizando y así incorporar mejoras, como lo hacemos siempre en distintas áreas, y que son frutos de cambios que se van dando en las necesidades, y también en las oportunidades que tiene la institución, para atender y mejorar”, indicó la rectora.

También destacó que en el país hay universidades con problemas en sus obras sociales para sostenerse financieramente, pero -subrayó- este no es el caso del Issunne. “Esto es producto de un trabajo ordenado, criterioso, cuidadoso, que hacemos nosotros en la administración de los recursos públicos, y en en este caso de fondos que provienen de los aportes de nuestros afiliados”, remarcó.

Finalmente señaló que “estoy plenamente segura de que la doctora González va a hacer un excelente trabajo y tiene también el apoyo de las unidades académicas”, porque “debemos articular los servicios sanitarios propios en nuestra Universidad: tenemos un Hospital Escuela, un Hospital Odontológico, un servicio asistencial en la Facultad de Ciencias Exactas -en la carrera de Bioquímica-, y tenemos un Instituto de Medicina Regional. Ese entramado -resaltó- hay una oportunidad de optimizar los servicios, que son de alta calidad en atención como en recursos humanos”.

Ejes de gestión

Posteriormente, al hacer uso de la palabra la doctora González trazó los lineamientos centrales para su administración. En principio agradeció a la rectora Veiravé “por su apoyo y por confiar en mi persona, al convocarme primero como gerente del plan de Mejoramiento de la Función de la 'I+D+i', de la Unne, y luego como subsecretaria de Gestión de la Secretaría General de Ciencia y Técnica, y nuevamente desde el primero de agosto, como delegada rectoral del Issunne”, recordó.

En este sentido, señaló que “hace menos de una semana que estoy a cargo de este prestigioso instituto y ya realizamos el 90% del relevamiento pertinente, que continuará los próximos días, a fin de obtener un acabado diagnóstico de la situación con la que me encuentro, para poder iniciar un plan de desarrollo institucional que nos permita mejorar y fortalecer todos los sectores. Además -agregó-, podremos subsanar dificultades y mejorar, por sobre todas las cosas, las relaciones interpersonales, para que el trabajo realizado cotidianamente sea fructífero, no sólo para el personal del instituto, sino también para todos los afiliados”, indicó.

Al respecto consideró que “hay mucho por hacer, en cada uno de los sectores de Corrientes, Resistencia y de las distintas sedes que la conforman. Para ello y por ello, escucharemos las propuestas de todas las unidades académicas, a las que visitaré de manera personal y con el equipo de gestión que me acompañará, para dar respuestas y concretar acciones, proyecciones, para los próximos dos años y, posteriormente, los dos años siguientes”.

Acciones

En su mensaje la flamante titular de Issunne anunció: “Realizaremos actividades en todos los servicios, los de salud, sociales y turismo. Se concretarán inversiones en infraestructura y equipamiento, se digitalizarán la mayoría de los trámites para que el afiliado realice el seguimiento de expedientes y circuitos administrativos mediante de la autogestión.

Se visibilizarán todas las acciones concretadas y las informaciones de interés general, las cuales serán difundidas en todos nuestros canales de comunicación: sitio web, redes sociales y boletín informativo que estarán a disposición de todos los afiliados y de todas las unidades académicas. Así como también crearemos un espacio en la radio de la Unne”.

En la misma línea manifestó que “gestionaremos nuevos convenios con colegios, federaciones, laboratorios, clínicas, hospitales, pero sobre todas las cosas organizaremos cursos de capacitación para el personal del Issunne, para lograr la optimización de los recursos humanos”.

“Además -continuó-, es fundamental que el Issunne no esté afuera del sistema de redes de institutos de servicios universitarios. Por lo tanto, no sólo participaremos del plenario del Cosun que se realizará en la provincia de La Rioja, el 30 y 31 de agosto, sino estaremos en todas las reuniones que se programen en otras redes, donde llevaremos propuestas y lucharemos para formar parte de las comisiones directivas. De esta manera integraremos al Issunne a nivel nacional, como corresponde a una universidad pública como lo es la Unne”, resaltó.

En la parte final de su discurso, la doctora González consideró que a su llegada a la institución se encontró con “un terreno fértil, donde iremos sembrando día a día para cosechar los frutos del trabajo realizado. Sólo espero que me acompañen en este gran desafío”, dijo y destacó la predisposición del personal de la institución.

“El Issunne es parte de la Unne, por ello vamos por un instituto que nos proteja y que nos brinde a todos la mejor atención”, concluyó.

El dato

La flamante delegada rectoral es doctora en Odontología por la Unne y también posee un posgrado en Docencia Universitaria. Además, en la Facultad de Odontología ocupó los cargos de vicedecana, secretaria de Investigación y Desarrollo, y tuvo a su cargo el Hospital Odontológico.