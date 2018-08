Docentes universitarios hicieron paro y participaron de una asamblea

Docentes de la Universidad Nacional del Nordeste se sumaron ayer al paro convocado por Conadu y Conadu Histórica, y a nivel local por Codiunne y Adiunne, para reclamar por una mejora salarial del 30%. En ese marco, se concretó por la tarde una asamblea frente al Campus de la ciudad de Resistencia y en los próximos días planean llevar adelante una similar en una facultad de Corrientes.

Tanto Codiunne como Adiunne llamaron a los docentes de la Unne a no iniciar las clases este segundo cuatrimestre, luego del receso de invierno ante la falta de respuesta del Gobierno nacional en llamar a la paritaria salarial. Esto implica el no dictado de clases, no desarrollar actividades de investigación ni de extensión.

Desde Codiunne, a su vez, señalaron que el viernes 10 de agosto habrá definiciones del plenario de secretarios generales de Conadu respecto de la continuidad del conflicto docente en las universidades.