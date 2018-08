Macri: “Tenemos que ir hacia la Argentina de la transparencia, todos los gobernantes”

El presidente de la Nación, Mauricio Macri habló de la economía, la continuidad de la obra pública en la provincia, y el trabajo conjunto con el sector privado y el gobierno local. En una entrevista con un medio de Gobernador Virasoro, el mandatario expresó que “es una decisión difícil de entender”, la del peronismo, de no quitar los fueros a la senadora Cristina Kirchner, como así, pidió transparencia.

“Estamos batallando para convertirnos en la Argentina de las oportunidades”, inició la entrevista el Presidente de la Nación, que concedió a Radio Victoria, de Gobernador Virasoro. “No hay más discriminación. Este Gobierno nacional trabaja con todos los gobiernos. Para Corrientes ha sido un gran alivio porque al no pertenecer al partido político gobernante de la década anterior, fue muy marginal, muy castigada. Hoy por suerte tenemos muchas cosas trabajadas. Empezamos con Colombi (Ricardo) y continuamos con Valdés (Gustavo)”, añadió.

“Estamos trabajando en equipo, en un proyecto de desarrollo de la provincia, en lo que tiene en agroindustrias, en arroz, en la madera, en el turismo. Vamos a generar mucho trabajo para todos los correntinos”, manifestó el titular del Ejecutivo Nacional.

Sobre “la tormenta económica”, el Presidente manifestó: “Sabemos que este cambio en las condiciones mundiales, con la alta de interés, con el aumento del petróleo y la sequía, que nos pegó fuerte en la parte industrial, nos llevó a entrar en esta tensión cambiaria. Hoy estamos recorriendo un escenario delicado. Los correntinos le están poniendo el hombro a esto”, indicó y añadió: “Estoy convencido de que estamos en el camino correcto, haciendo el camino correcto”.

“Tenemos el apoyo del mundo que nunca hemos tenido. Por eso tuvimos un acuerdo inédito con el Fondo Monetario”, señaló el Presidente. “Tenemos un problema de décadas que se agravó durante el gobierno kirchnerista que es gastar más de lo que tenemos. Necesitamos ir bajando el déficit fiscal”, indicó sobre el pedido de crédito por más de 50 mil millones de dólares.

Macri también señaló como causal de la escalada de precios en los combustibles, al incremento en el valor internacional del petróleo porque Argentina es importadora. Aunque, de acuerdo con lo indicado por el mandatario, al corto plazo, será exportadora, en “dos años y medio”.

Sobre Corrientes, Macri indicó que se han ejecutado varios proyectos de obras. Entre ellas, mencionó la repavimentación de Ruta Nacional 119. “O el nuevo puente que terminamos sobre Batelito en Ruta 12”, o los 210 metros de puente sobre arroyo Guazú.

“Hay cosas más allá de esta tormenta que no ha golpeado, y sigue funcionando. Como los cítricos en Corrientes. Hemos abierto mercados, 69 mercados para más de 100 productos”, manifestó. “Tenemos que generar empleo federal orientado a la exportación”, dijo.

“Sé que las Pymes están sufriendo, es una transición. Son unos meses en que logramos avanzar con una agenda de crecimiento. Esto será gracias al desarrollo del empleo privado”, indicó el titular del Ejecutivo, quien sostuvo que los esfuerzos se orientan a “una Corrientes conectada al mundo, exportadora de productos de calidad al mundo y al resto del país”.

Macri indicó como algunos de los causales de una crisis en las economías regionales al “altísimo déficit fiscal”, “un aislamiento del mundo, y una pérdida de la capacidad de producción de energía propia”, lo cual estarían revirtiendo. “Estamos en la transición y tenemos que trabajar todos juntos. Por eso esa quita de impuestos nacionales, municipales y provinciales. Tenemos que mejorar el transporte, por eso empezamos con los bitrenes. Uno de los costos que más impacta a la foresto industria es el logístico”, expuso.

Sobre la altas tasas de interés para las Pymes, Macri respondió que el crédito caro estaba relacionado con que el Estado competía con los privados para acceder a estos en el mercado internacional. No obstante, recomendó a los productores y empresarios acceder a las líneas financieras del Banco Nación.

Fueros

Sobre el pedido de desafuero por parte de la Justicia Federal contra la senadora Cristina Kirchner, el Presidente expresó: “Eso lo va decidir el peronismo que tiene mayoría en el Senado. Han dicho que no, una posición que a muchos les cuesta entender”.

Y sobre los llamados “cuadernos de la corrupción”, Macri manifestó: “Celebro que esto haya salido a la luz. Es bueno para la sociedad. Hay un cambio profundo en la Argentina, porque hemos elegido la transparencia y la verdad. Cosas como estas son las que han hecho que no tengamos puentes, energía, escuelas para crecer y todo este esfuerzo para bajar el déficit fiscal tiene que ver con eso. Se utilizó el dinero de todos para beneficiar a unos pocos. Tenemos que ir hacia la Argentina de la transparencia y la verdad”.

“Queremos una Argentina desarrollada, con justicia, con equidad y creo que en la medida en que sepamos la verdad, eso va a ser posible. Para haber tenido ese nivel de corrupción el mejor aliado es el desorden presupuestario. Eso hace más fácil que estas cosas pasen sin que nadie llegue a percibir bien en su total dimensión. Tenemos que ir hacia la Argentina de la transparencia y la verdad. Por eso, con las leyes que hemos puesto en marcha, todos tenemos el poder para controlar lo que hacen los gobernantes. Es por eso que hemos impulsado el Gobierno Abierto, donde se publican cada vez más gastos del Estado. Todos los gobernadores, todos los intendentes tienen que hacer lo mismo para que cada vez tengamos información más clara de qué se hace con el gasto público”, añadió el mandatario nacional a Radio Victoria.