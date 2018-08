Sabella: “Hoy pienso en mi salud”

En medio de los rumores que lo vinculaban con una posible vuelta a la Selección Argentina como manager y mientras se recupera de un grave problema de salud que lo mantiene alejado del fútbol desde la final del Mundial 2014, Alejandro Sabella reapareció públicamente en el cumpleaños 113 de Estudiantes y aunque no tenía muchas ganas de hablar con la prensa le contestó algunas preguntas al periodista Diego “Chavo” Fucks para los micrófonos de Fox Sports sobre el Pincha, su estado actual y su eventual regreso al trabajo.

“Estoy mejor y contento porque estoy en casa, en el 113 cumpleaños de este club que me dio tanto, que me abrió las puertas, que me hizo terminar de crecer como jugador y como ser humano y que pude obtener la satisfacción más grande a nivel deportivo de mi carrera que fue una Copa Libertadores”, fueron sus palabras.

“Es difícil de transmitir lo que es Estudiantes. Hay que estar acá, hay que vivirlo, hay que sentirlo, hay que ver a las glorias del campeonato del mundo que están acá y siempre estuvieron y nos transmitieron las enseñanzas de los mayores y nos hicieron aprender y crecer. Yo siempre digo que hay que mirar para el futuro pero no hay que olvidarse del pasado. Estudiantes siempre fue humildad, seriedad, trabajo, respeto, dignidad y son las cosas que más allá de un estilo futbolístico uno trata de transmitir”, siguió Sabella.

Y en esa breve entrevista, el periodista dejó para lo último la pregunta sobre la posibilidad de volver a la Selección Argentina: “La idea mía es seguir mejorando físicamente, seguir recuperándome hasta estar al cien por cien y después veremos. Hoy pienso fundamentalmente en mi familia y en mi salud pero uno nunca sabe las vueltas del destino, las vueltas que da la vida” dijo Sabella.